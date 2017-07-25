Стало известно, какой подарок Лукашенко сделал президенту Молдовы

Кроме бесплатного полета из Минска на спецчартере.

Как сообщает сайт президентуры Молдовы, Беларусь обязалась оказать стране гуманитарную помощь.

Ожидается, что в качестве подарка в Молдову поставят пять тракторов МТЗ-82 и два мусоровоза. Кроме того, белорусская сторона организует бесплатный отдых для молдавских детей в лагере «Зубренок».

Также для молдавских граждан может упроститься доступ к медицинским услугам в Беларуси.

Напомним, что после проведения белорусско-молдавских переговоров, которые состоялись в Минске в середине июля, Александр Лукашенко предоставил самолет Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации.

«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»