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Экономика
25.07.2017
Евгений Кириллов, Завтра твоей страны
Почему Лукашенко боится реформ?

Выживет ли Беларусь без кредита МВФ?

Переговоры Беларуси с фондом временно приостановлены и возобновятся лишь в октябре. Главными причинами такой ситуации, по словам представителя фонда, стали разногласия по поводу реформирования сферы коммунальных услуг и госпредприятий.

Экономист «Либерального клуба» Антон Болточко считает, что приостановка переговоров с МВФ связана, в первую очередь, с отсутствием политической воли у белорусских властей к проведению реформ.

По словам эксперта, оба направления действительно выглядят проблемными для правительства.

– Проблемы в секторе ЖКХ связаны с тем, что реформирование сферы, не говоря уже о повышении коммунальных тарифов, может серьезно ударить по домашним хозяйствам. А недовольство населения, в свою очередь, затронет политическую сферу, – говорит экономист.

Что касается реформы госпредприятий, то здесь, по мнению собеседника Завтра твоей страны, реформам мешает позиция Александра Лукашенко, которая широко известна.

– Мы помним, как президент сказал, что предприятия не будут приватизироваться, а будет проводиться модернизация. Как можно предположить, скорее всего, в ручном режиме. Понятно, что МВФ не устраивает такое положение вещей, – отмечает экономист.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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