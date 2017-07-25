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Беседка
25.07.2017
MAXIM
Питер Динклэйдж: «Женщины постоянно твердят: ах, он такой сексуальный!»

Лучшие цитаты Питера Динклэйджа о том, каково быть знаменитым карликом.

Фанаты «Игры престолов» — очень милые люди! Но когда меня окружает сразу тысяча милых людей, у меня начинается клаустрофобия.

Женщины постоянно твердят: ах, он такой сексуальный!» А потом все равно идут на свидание с мужиком, в котором метр девяносто.

Я ненавижу слово «счастливчик», потому что оно перечеркивает ту большую и серьезную работу, которую мне пришлось сделать, чтобы стать тем, кто я есть. Жить в квартире без отопления, понимать, что на то, чтобы купить ужин, у тебя есть 30 центов, и продолжать играть в театре, отказываясь от рекламных съемок с карликами. Потому что тебе кажется, что искусство важнее, чем комфорт.

Карлики — последний бастион неполиткорректного юмора на этой планете. Больше ни про кого уже спокойно не пошутишь.

Я очень долго топтался в стороне, пока не дал себе разрешение проиграть и начал действовать. Так вот. Не надо ждать. Не надо спрашивать у мира разрешения или провозглашать свои намерения. Просто делайте свое дело.

Когда мне удается очаровать собеседника, он перестает замечать мой размер. Я знаю, что мои голубые глаза действуют гипнотически.

Я одеваюсь и ем как восьмиклассник. Мне нравятся сэндвичи, и кукурузные хлопья, и толстовки с капюшонами.

На съемочной площадке «Игры престолов» мы всегда с распростертыми объятиями встречаем новичков. Новый персонаж как-то оживляет атмосферу. Затем мы их быстренько убиваем, как правило.

Когда я был подростком, слово «карлик» меня просто бесило. Я был очень злой и отгораживался от всего мира высоченными стенами. Но с возрастом понимаешь, что надо просто ко всему с юмором относиться. То, что люди испытывают в моем присутствии, — это их проблемы, а не мои.

Вообще для кино не всегда хорошо, когда там большой бюджет. Многие вещи тупо решают с помощью денег, а могли бы подойти к вопросу творчески.

Я не стесняюсь задирать нос. Мне кажется, мне эта поза очень идет.

Однажды мне попалась новость со словами: «Питер Динклэйдж написал в своем твиттере…» Что? Из всей этой чепухи у меня только электронная почта есть.

Знаете, какая у меня мечта? Сыграть романтического героя и закрутить роман с актрисой, которая будет моей партнершей.

Женщинам нравится, когда им комфортно с тобой и если у тебя есть чувство юмора. Мне всегда удавалось их рассмешить, и это сильно помогает в отношениях.

У каждого карлика своя история. И то, что мне удалось как-то с этим нормально жить, не значит, что я могу научить этому остальных. Бывают дни, когда на самом деле у меня самого далеко не все нормально.

Как выглядели звезды «Игр престолов» в юности

 
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