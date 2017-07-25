Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина

Политики частенько употребляют всевозможные экзотические словечки. Обычно они это делают, чтобы привлечь внимание к сказанному или показать свое отношение к событию или особе.

Недавно ВВС проанализировала необычные словечки, которые употребляет в своей лексике российский президент Владимир Путин, и проследила их популярность среди населения. Были там и определения типа «борзота» и «бандерлоги», и необычные глаголы вроде «отбуцкать» и «уконтрапупить», и даже жаргонная «скащуха» и тюремный «цугундер».

«Салідарнасць» решила проследить, насколько лексика российского президента отличается от лексики его белорусского коллеги. И чей президентский словарный запас богаче и изобретательнее.

Результат удивил. В частности, анализ показал, что по части употребления эмоционально окрашенных и редких (по крайней мере, для высоких политических деятелей) слов Лукашенко на голову превзошел Владимира Путина. Зато явно уступил по содержанию. Оказалось, что Александр Григорьевич в своей лексике особыми литературными экзерсисами не балует. Нет у него ни позаимствованных у Михаила Зощенко глаголов вроде «уконтропупить», ни Киплинга с его «бандерлогами», ни даже просто чего-нибудь из «Золотого ключика». Зато полно просторечий и грубых слов и выражений.

Мы попробовали классифицировать лексику президента, расставив по нескольким группам.

1. Частенько белорусский президент любит использовать слова, которые подчеркивают внешний признак того, о ком говорит.

Крючконосые

Так глава Беларуси характеризовал евреев из числа российских либералов. В 2001 году, возмущаясь, что в передаче Владимира Познера дали слово белорусским оппозиционерам, он заявил: «Это будет подано через этих вот крючконосых в Москве, брошено сюда — вы видите, как это происходит».

Яйцеголовые

А это уже про ученых и айтишников. Так, выступая перед участниками съезда Федерации профсоюзов Беларуси в 2005 году Лукашенко изрек: «В вузах, в Академии, еще где-то должны быть на учете эти, простите меня за грубое, но точное слово, яйцеголовые».

«Это я создал для них кластер – Парк высоких технологий, чтобы обеспечить этих яйцеголовых работой, чтобы они никуда не бежали. Они не платят никакие налоги. Что мешает работать? Бедные айтишники наши!»

Зажиревшие

«Извините за грубость, но самые «зажиревшие» у нас чиновники – в Минске». (2010 год)

2. В ход также идет характеристика действий оппонента. Как правило, в очень приниженной, грубой форме.

Вякалы

Так, например, глава государства характеризует тех, кто говорит то, что не совпадает с его видением мира.

«Повылазили Богданкевич, Козулин, Лебедько, которого, кстати, выпустил из тюрьмы, а он сегодня вякает. Это же подонки. Скажите лучше спасибо, что этот президент вас выпустил из камеры». (2011 год)

«Когда начались экономические проблемы, сколько вреда принесли эти вякалы-экономисты и оппозиционеры, которые кричали — рубль рухнет, все обрушится». (2010 год)

«Что вы вякаете, потрошите общество за иностранную копейку». (2011 год)

3. Часто для усиления негативной эмоциональной оценки Лукашенко заменяет русские слова белорусскими.

Плявузгают

«Если вы будете бегать с утра до вечера по обменным пунктам и скупать валюту, если субъекты хозяйствования и банки будут спать и видеть, что вот девальвация пройдет, кто-то на этом выиграет и так далее, ожидания будут порождаться, а наши негодяи «свядомыя», которые «плявузгают» языками во всех средствах массовой информации, народ будут подогревать, а вы будете их слушать и опять бежать в пункты обмена…»

Свядомые

В этом случае даже вполне нейтральное слово, произнесенное Лукашенко по-белорусски становится нарицательным.

«В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо «свядомыя» кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в «отстойник», — сказал глава государства. — Хочу предупредить, что никакого «отстойника» в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны». (2017 год)

4. Не гнушается глава Беларуси и употребления обычных оскорблений.

Придурки

«Ну, ходят эти придурки по улицам и хрен с ними». (В разговоре с рабочими МТЗ, 1998 год).

Дебил

Эта характеристика обычно достается политическим оппонентам Лукашенко. Например, Козулину:

«Меня часто упрекают: чего вы позволяете им это по телевизору говорить, чего вы молчите... Родные мои, если бы я ему запретил говорить по телевидению, вы бы не знали, что это дебил!» (2006 год)

Отморозки

«Некоторые «отморозки» просто раскачивают народ. Они что, хотят рыбку съесть и еще что-то?» (2009 год)

«С другой стороны, у нас в Беларуси наши отморозки, — пусть их немного, 2-3%, но они самые активные, самые отмороженные. (2009 год)

Мразь

«Я слишком самоуверенный, гордый человек, я не позволю себе такими методами смотреть на эту мразь (имеется в виду оппозиция — авт.). Ты сначала поднимись на этот уровень и со мной посоперничай». (2011 год)

Вшивый

Столь «лестного» определения от Лукашенко удосуживались и беглый президент Украины Виктор Янукович, и уже упомянутый экс-кандидат в президенты Александр Козулин, и просто белорусские предприниматели (характеристику последних глава Беларуси усилил, добавив к «вшивым» еще и блох).

«Нашли какого-то вшивого оппозиционера (Козулин — авт.), полтора процента получившего – меньше процента – на президентских выборах, сделали его великим политзаключенным. Оппозиция, лозунгами затасканная, оппозиция уже не хочет его выпускать. Так имейте ввиду, если завтра он выйдет на свободу, так и оппозиции не будет. Неужели вы не понимаете, кто это и что за человек. Святого же нет, святого нет в этом человеке ничего». (2008 год)

«К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях». (2011 год)

«Их (предпринимателей — авт.) надо стряхнуть, как вшивых блох!», — заявил Лукашенко в 1995 году. Впоследствии он неоднократно подтверждал свое отношение к предпринимателям заявляя, например, что «бизнесмены — пиявки, сосущие кровь».

Козел

«Что касается таких козлов как Баррозу, ну, был какой-то Баррозу в Португалии, выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше смотрю, что там где вякнул европейский чиновник. Их там тысячи». (2011 год)

И просто о европейских чиновниках: «Но козлы — они и есть козлы. Что сегодня про них говорить? Мы для них — конкуренты. Мы — идеологические противники. (…) И дело не в какой-то диктатуре и демократии. Нам не нужна такая их демократия».

5. Особое место в речи президента занимают глаголы с эмоциональной окраской.

Телепаться

Это одно из любимых словечек Лукашенко, которые он частенько вворачивает, говоря о спортсменах, ученых и прочих. Его же он употребляет и для описания взаимоотношений с Россией.

«Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но давления я не потерплю, и белорусы тоже». (2016 год)

Ерепениться

— Я литовцам говорю, чего вы воюете против ее (АЭС — авт.) строительства. Мы же не «ерепенились», и сейчас не кричим, что у вас опасная Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что-нибудь случится, это же худшая станция в мире, мы вас понимаем. Зачем гвалт? (2017 год)

Опупеть

«Уже до дикости доходят, отупели и опупели и не знают, что делать», — отправлял «дружественный» посыл президент Беларуси американцам в октябре 2004 года.

Барахтаться

«Сегодня в Евросоюзе сидят и потирают руки: им 3 млрд. долларов вывезли туда, у них развивается торговля, производство, а мы здесь барахтаемся как дураки». (2013 год)

Ператрахивать

Слово, вызвавшее когда-то смех по причине деревенского акцента президента ввиду двоякого толкования, стало своеобразной визитной карточкой главы государства.

«Я постоянно перетрахиваю весь парламент, и знаю, кто врот, а кто не врот». (1990-е)

«Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе». (1990-е)

5. Грешит глава государства и непосредственно эвфемизмами— словами, заменяющими нецензурные.

Капец

«Потеряем учителя – капец, будем ходить пьяными и дурными». (1990-е)

Дрючить

«Простите меня за это прямое слово, но давайте уже дадим возможность лучшим школьникам поступить в вузы, а там будем их «дрючить» как угодно, чтобы они стали хорошими специалистами». (2017 год)

6. Особого внимания заслуживают его фразеологизмы и крылатые выражения. Зачастую многие из них взяты из тюремного жаргона.

На дурняк

«К нам готовы прийти, но за бесценок. На дурняк ничего не пройдет в Беларуси». (2009 год)

«Деньги есть – строй, будем поддерживать, всячески помогать, как только можно. Но на дурняк деньги больше не дадим». (2011 год)

«И не надо нам тут впихивать, что мы на дурняк хотим прожить!» (2010 год)

Дурочку качать

«Хватит уже дурочку качать эту с рыночными отношениями. Вот оно, посмотри, где демократия и рынок, что происходит». (2014 год)

Бодягу качать

«Сейчас вы там бодягу качаете с этим «Юкосом»... Или мозги где-то вышибут, или атомобилем придушат, или застрелят». (2003 год)

От балды

«От балды? Значит, от балды вот тут должен быть список, кто эту балду придумал. Хватит с ними шутить. Мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему». (2016 год)

Цапать за разные части тела

«Но, несмотря на то, что российское руководство нас постоянно в последнее время цапает за разные части тела, мы не заточились на него так, как, может быть, некоторые думают. Мы вполне адекватно оцениваем то, что происходит». (2010 год)

7. Ну и немного неологизмов из сферы высоких технологий.

Айфоны-плафоны

«Все эти гаджеты, айфоны-плафоны и прочее – это будет приносить богатство в будущем». (2016 год)

Впрочем, отразить всю полноту лексики белорусского президента в одном небольшом тексте невозможно. Однако и этого запаса слов достаточно, чтобы оценить насыщенность речи главы государства, его культуру и образованность.

Если же говорить о том, кто победил в данном словесном батле — Александр Лукашенко или Владимир Путин, то тут пусть каждый решит сам. В конце концов, это и не особо важно. Главное ведь в деятельности президента не слова, а его дела. А тут у лидеров России и Беларуси, похоже, боевая ничья — 0:0.