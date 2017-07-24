Телефонные переговоры «Нормандской четверки»: о чем говорили Порошенко, Макрон, Меркель и Путин?

Президент Польши наложит вето на закон о Верховном суде, чтобы успокоить активистов, уже неделю митингующих на улицах. В Украине мать уже два года ищет сыновей, уехавших в 2014-м году воевать в Донбасс. Об этом и не только в свежем выпуске «Настоящего времени» из Праги.

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