Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»

Письмо академика Андрея Воробьева в редакцию «Новой газеты».

Фото Валентин Кузьмин, ТАСС

Андрей Иванович Воробьев — врач, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии Российской академии последипломного образования Минздрава РФ. В 1987—2002 гг. — директор Гематологического научного центра. В 1991—1992 гг. — министр здравоохранения РФ, депутат Съезда народных депутатов, Верховного Совета РФ. Автор руководств, книг и статей в области гематологии, кардиологии, лучевой болезни, терапии, публицистических статей. В коммунистической партии не состоял. За организацию помощи пострадавшим в чернобыльской катастрофе награжден орденом Ленина.

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Сталина исподволь опять начинают вытаскивать на поверхность. Зачем понадобился этот страшный труп? Сталин — фигура рубежная и, простите за мистику, роковая. Нельзя его лицо пускать на экран.

Когда случилось 5 марта 1953 г. (смерть Сталина), мне — студенту 6-го курса 1-го Московского медицинского института, где совсем недавно посадили моих учителей — академиков Владимира Харитоновича Василенко, Владимира Никитича Виноградова, профессора Бориса Борисовича Когана, было очень неловко. Не мог изображать я грусть. Сталина знал хорошо, заочно.

В лагерных зонах, увидев смущение охраны, поняв, о ком идет речь, арестанты через проволоку кричали: «Усы!» Все понимали: перемены будут, и к лучшему. А наши газеты до того дня тянули к погрому. Этот кошмар, как и пытки на Лубянке, оборвался день в день 5 марта. Источником террора был лично Сталин. Никаких «объяснений» — и каких-то извиняющих «фактов» применительно к этой фигуре нет, и не надо их придумывать. Он самый большой злодей мировой истории. Гитлер, обязанный ему приходом к власти в Германии, в сравнении с ним — слабак по мерзости и бесчеловечности. Но немцы Адольфа и не поминают. Кому нужен новый сталинский всенародный позор?!

Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»

Я бы очень просил вас опубликовать это письмо. Молчание — преступно и постыдно для таких, как я. Уже Малахов в телеящик его вытащил! Позор стране, а не журналистам. Сваливать вину за содеянное на подручных палача — нельзя. Я хорошо знаком с родственником Н.И. Ежова. Ежов был маленьким человеком — исполнителем, подручным. Его подпись никогда не ставилась первой, его судьбу спланировал Сталин заранее. Я долго был главным терапевтом «Кремлевки», много знаю о «верхах». Головой ручаюсь, что нет ничего ни у кого, что могло бы оправдывать жертвы сталинизма, только за войну существенно превышающие 50 миллионов сынов и дочерей моей Родины, от крестьян до академиков.

«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»

Заслуги Сталина в Отечественной войне очевидны, но с точностью до наоборот. В страхе перед разоблачением своей преступной деятельности он перед войной расстрелял почти весь комсостав Красной армии: из 5 маршалов — 3 (но — профессионалов), из 5 командармов I ранга — 3, из 10 командармов II ранга — всех, из 186 комдивов — 154, из 456 полковников — 401 («Вокруг Сталина» В.А. Торчинов, А.М. Леонтюк, 2000 г., стр. 135). Армия, лишенная командиров, бежала от наступающих немцев, попадая в гигантские котлы. Красноармейцы были не виноваты, и СМЕРШ положения не спасал.

Наши потери в войне благодаря человеку, пытавшемуся руководить войсками, ни одного дня не служившему даже солдатом в армии, были в 10 раз выше немецких, и то, что благосостояние сегодняшней России и Германии несопоставимо, обусловлено и гибелью ее поколения на войне.

Олицетворение эпохи — прилагаемая фотография: сияющий от радости общения с обожаемым отцом мальчуган, полный мрака отец, знающий, что за ним уже приходили (не застали, 1936 год), что сына он видит последний раз. Это папа и я. Фото из семейного архива

«Людей в 1937 году охватил мистический ужас»

Знаю Лубянку с детства. Кузнецкий мост, д. 24, — приемная КГБ — была как дом родной. Тогда там во дворе стояло одноэтажное деревянное строение: «Выдача справок», «Прием передач». Аресты шли по заранее составленным Сталиным спискам. Члены российской Социально-демократической партии с дореволюционным стажем, участники Революции, Гражданской войны расстреливались практически поголовно или, редко, их сажали на 10 лет. Создатели послереволюционной партии — ВКП(б), крупных отраслей промышленности, крупных заводов, выдающиеся конструкторы (как Королев, Глушко, Туполев, Поликарпов и др.) расстреливались или отправлялись на 10 лет в тюрьму (позже с заменой на «шарашку» кому-то).

Консенсус по Сталину

Жены арестованных обычно попадали в тюрьму под рубрикой «член семьи изменника Родины». По той же статье туда шли и дети. Малолеткам меняли имена и фамилии и отправляли в детский дом. У маршала В.К. Блюхера (забитого насмерть на следствии) так «спрятали» младшего сына, что спустя многие годы родные его разыскать не смогли. Все эти садистские распоряжения исходили от «вождя» лично. Практически все свидетели его молодости, в частности родственники умершей от тифа в 1907 г. его первой жены — Е. Сванидзе (7 человек) были посажены в тюрьму, многие — расстреляны. Старые большевики Закавказья — та же участь.

Нельзя сваливать на сотрудников Лубянки ответственность за преступления вселенского палача. Нет сомнений, что он был душевно болен. Об этом говорили и в Политбюро. Но болезнь не позволяет закрывать глаза на преступления, не позволяет переносить их в разряд «ошибок». Сотрудники Лубянки — люди. О разведчиках-героях почти ничего не написано. Сталин их после использования практически всех расстреливал. Знаю, что и следователи не все были садисты. Думаю, что было в КГБ свое сопротивление, как и в ГУЛАГе. Туда работать попадали такие же люди, как мы. Кому-то об этом писать надо. Нельзя вину человека-изувера размазывать на весь народ.

Не надо забывать, что личная диктатура является самой действенной формой правления. Почти неизбежная после революций, переворотов, на короткий срок эффективная (ни в коем случае не более 5—10 лет), она становится источником преступлений, масштабы которых определяет личность диктатора. Только благодаря гениальному Дэн Сяопину, выбранному генеральным секретарем компартии Китая после Мао Цзэдуна и установившему срок правления генсека 5, но не более 10 лет, эта социалистическая страна из разрухи за кратчайший срок вырвалась на второе место в мире. А где мы?

Два слова о знаменитом докладе Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, написанного группой секретаря ЦК Петра Михайловича Поспелова. Из интернета исчез текст многочисленных выступлений членов Политбюро КПСС, подробно рассказывающих о сталинизме на ХХII съезде КПСС. После этих докладов не остается места для реплик «А сам-то!» и пр.