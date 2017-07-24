Памяти Геннадия Грушевого: «Раньше-позже время возьмет свое»

Сегодня известному политику и общественному деятелю исполнилось бы 67 лет.

Геннадий Грушевой и возглавляемый им фонд «Детям Чернобыля» помогли более чем двум миллионам белорусам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Он стоял у истоков создания БНФ, был депутатом Верховного Совета XII и XIII созывов. В 1989 году как один из организаторов первого «Чарнобыльскага шляху» политик попал под суд.

Из-за угрозы ареста в конце 90-х вынужден был находиться под гуманитарным покровительством в ФРГ. Награжден ежегодной премией Норвежского фонда Рафто за работу в направлении защиты прав человека. Доктор философских наук, профессор Института современных знаний Геннадий Грушевой является автором более 200 работ по философии и политологии.

24 июля его единомышленник Александр Улитенок рассуждает о прошлом, настоящем и будущем.

«Сегодня – 67 лет Геннадию Грушевому. Было бы… Но три года назад его не стало. Сейчас живут лишь воспоминания, – пишет он у себя в Facebook. – Светлана Алексиевич: «Он и Алесь Адамович обогнали в своем понимании судьбы Беларуси беларуский народ… Это выдающиеся деятели, а не привычные нам чиновники. И стань некогда подобные люди у державного руля, мы бы жили сегодня в совсем другой стране»…

Я кстати, однажды спросил Геннадия, почему он не идет в президенты? Ведь знаковое для миллионов имя! Тот отделался отговоркой, хотя показалось, задумывался и о таком принципиальном шаге. Но опять же дело в масштабе личности, философском искусстве прогнозно видеть будущее: наверное, понял, что «выборы» в тех условиях не выиграть, куда лучше потратить силы на спасение подрастающей Беларуси – продолжать работу в «Детях Чернобыля».

А еще через еще один президентский срок подключился к организации кампании «Говори правду», прекрасно понимая, что создается она ради будущих президентских выборов. Сам Геннадий к тому времени уже чувствовал: ему осталось недолго… Тем более показательный шаг – тратить энергию и немалую часть уходящих сил не на свой личный, а на чей-то успех, на команду…

Это органичный для Грушевого поступок. Ведь всей своей общественной и политической деятельностью он утверждал принципы гражданского общества. Тут уместно процитировать его жену, Ирину: «Муж доказывал, что КАЖДЫЙ способен САМ и в сотрудничестве друг с другом создавать то новое, что делает нашу жизнь лучше».

Вроде обычные слова, но гляньте на будни – как неистребима даже в среде демократов подозрительность, как беспочвенны претензии многовечных «лидеров» на некую исключительность и даже мессианство, каким пышным дурноцветом утверждается неприятие иной точки зрения, желание очернить либо в лучшем случае не заметить поступок тех, кто «не из нашей команды»…

А вот Грушевой был выше этого, во все времена оставался личностью, чьей масштабности претил вот такой убогий политический дальтонизм.

…Его публичное общественное признание началось после митинга в Минске, на котором Геннадий презентовал итоги своей поездки по чернобыльской зоне. Так вот, изначально хотел выправиться на Гомельщину. Но узнал откуда-то, что я вот-вот вернулся из «радиационной» командировки. По заданию, между прочим, органа ЦК КПСС – «Правды». И он, один из лидеров БНФ, счел возможным прийти к «вражине-красногвардейцу» и посоветоваться насчет своего маршрута. Я предложил выбрать Могилевщину (такая география разбивала штампованное представление о локальности трагедии на ЧАЭС), дал адреса и телефоны тех, с кем уже познакомился – например, Феликса Шкирманкова со Славгорода.

Итог известен. Митинг был успешно оглушительным, а Грушевой вмиг стал общепризнанным защитником жертв чернобыльской катастрофы. Кстати, Фонд организовал он на гонорар, который получил в Японии после прочитанных там философских лекций.

Да, права Светлана Алексиевич: увы, народ выбрал когда-то то, с чем был хорошо знаком – прошлое, а Грушевой с коллегами остались недопонятыми, потому что звали в будущее.

Но раньше-позже время возьмет свое, и имя Геннадия Грушевого будет увековечено не только в чернобыльском Саду надежды у молчаливых монастырских стен…».