Что позволено сельсовету, не положено оппозиции?

Зацепило! История одного массового мероприятия в Пуховичском районе наводит на любопытные параллели.

Фото TUT.BY

Празднование 525-летия деревни Шацк в Пуховичском районе закончилось инцидентом. Как сообщает TUT.BY, 22 июля во время показательных выступлений спецназа 5-й отдельной бригаде специального назначения муляж гранаты отскочил в толпу зрителей и травмировал минчанку.

По словам женщины, она не единственная получила травму, всего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

— Во время праздника не дежурила скорая. Я нашла организаторов, стала возмущаться, как такое может быть. В итоге спецназовец, он же военный врач, обработал рану мне и еще одной женщине. Как можно было организовать такой масштабный праздник, игнорируя меры безопасности? Не было ограждений, оцепления, расстояние между выступающими и зрителями было минимальное. Когда я спросила, кому предъявлять претензии, все промолчали, — цитирует портал минчанку.

Директор местного дома культуры подтвердил журналисту TUT.BY слова очевидцев об отсутствии на празднике медиков. При этом он отметил, что военные «просили всех отойти, три или четыре раза сказали об этом по мегафону», но когда началось выступление, «все полезли».

Случай в Шацке вызывает любопытные параллели с массовыми мероприятиями, которые проводит оппозиция. Из года в год организаторов шествий и митингов обязывают оплатить услуги по охране общественного порядка, а также расходы, связанные с медицинским обслуживанием и уборкой территории.

Данная обязанность прописана в соответствующем законе:

Организатор (организаторы) массового мероприятия или лицо (лица), ответственное (ответственные) за организацию и проведение массового мероприятия, обязан (обязаны): произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории, в соответствии с решением местного исполнительного и распорядительного органа, на территории которого проводилось массовое мероприятие.

Не исключено, что в случае с Шацком местные власти действительно могли сэкономить на услугах медиков, посчитав достаточным присутствие военного врача. Вопрос о том, оправдана ли такая экономия (если речь действительно идет о ней), остается открытым. Мы лишь напомним об инциденте четырехлетней давности. В июне 2013 года во время показательных выступлений подразделений ОМОН в рамках праздничных мероприятий 626-летия города Бобруйска милицейская «Газель» врезалась в толпу наблюдающих.

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Как и в недавнем случае в Шацке, в Бобруйске место проведения показательных выступлений омоновцев не было оцеплено.