Что позволено сельсовету, не положено оппозиции?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Карбалевіч: «Ніхто не растлумачыў Лукашэнку, што АЭС — гэта тэхналёгія 1950-х»
Президент Польши наложит вето на закон о Верховном суде
Антон Орехъ: «Пытать людей в открытую как-то неприлично. Но если повесить шторки…»
Памяти Геннадия Грушевого: «Раньше-позже время возьмет свое»
В Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет
Хто яны? Пяць беларусаў трапілі ў расійскі спіс тэрарыстаў і экстрэмістаў
Ці добрым лекарам быў Скарына
Аэродром, в который вложили $ 10 млн и который заменит Боровую. Фотофакт
В Швейцарии мужчина напал на прохожих с бензопилой
Доллар и евро начали неделю с подорожания
От +21 до +31°С, ожидаются сильные ливни и грозы
В погранслужбе Украины рассказали, почему их руководитель потерял сознание во время речи Лукашенко
Выпускник обстрелял школу в Барановичском районе
«Запад-2017»: в Беларусь начали прибывать российские военнослужащие
Лукашенко про БелАЭС: «Надо ликвидировать некоторые узкие места»
«Слышать такое противно». Дмитриев написал Навальному по поводу дебатов со Стрелковым
Куда исчезло золото террористов
«Что-то как грохнуло!» В доме в центре Минска обрушился балкон
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вот это разошлись! Что написали украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев
Кого Лукашенко взял с собой в Киев. Фотофакт
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Лукашенко на экспорт: что должно вызвать недоумение у белорусов
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова»
«VIP-номенклатура национального и местного уровня превращают Лукашенко в посмешище»
«Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, или 6 неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве
«Это будет смерть Полесья». Экологи и бизнес против идеи, которую обсудят Лукашенко и Порошенко
Дмитрий Растаев: «Да здравствуют сиськи! Жыве Беларусь!»
Мать пленного россиянина: «Забыть не получится, но выводы сделать надо»
«Дроздов по своей инициативе решил устроить каминг-аут. Но ведущему это даром не нужно было»
Как в Ляховичах на прием к Мясниковичу не пускали местных жителей
«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»
Украинский чиновник объяснил, почему в Беларуси жить хуже, чем в Украине
Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию
Они не были октябрятами и пионерами, строем не ходили, но поголовно оказались сталинистами
До боли знакомая картинка: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит порностудия изнутри
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
24.07.2017
Кирилл Иванов
Что позволено сельсовету, не положено оппозиции?

Зацепило! История одного массового мероприятия в Пуховичском районе наводит на любопытные параллели.

Фото TUT.BY

Празднование 525-летия деревни Шацк в Пуховичском районе закончилось инцидентом. Как сообщает TUT.BY, 22 июля во время показательных выступлений спецназа 5-й отдельной бригаде специального назначения муляж гранаты отскочил в толпу зрителей и травмировал минчанку.

По словам женщины, она не единственная получила травму, всего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

— Во время праздника не дежурила скорая. Я нашла организаторов, стала возмущаться, как такое может быть. В итоге спецназовец, он же военный врач, обработал рану мне и еще одной женщине. Как можно было организовать такой масштабный праздник, игнорируя меры безопасности? Не было ограждений, оцепления, расстояние между выступающими и зрителями было минимальное. Когда я спросила, кому предъявлять претензии, все промолчали, — цитирует портал минчанку.

Директор местного дома культуры подтвердил журналисту TUT.BY слова очевидцев об отсутствии на празднике медиков. При этом он отметил, что военные «просили всех отойти, три или четыре раза сказали об этом по мегафону», но когда началось выступление, «все полезли».

Случай в Шацке вызывает любопытные параллели с массовыми мероприятиями, которые проводит оппозиция. Из года в год организаторов шествий и митингов обязывают оплатить услуги по охране общественного порядка, а также расходы, связанные с медицинским обслуживанием и уборкой территории.

Данная обязанность прописана в соответствующем законе:

Организатор (организаторы) массового мероприятия или лицо (лица), ответственное (ответственные) за организацию и проведение массового мероприятия, обязан (обязаны): произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории, в соответствии с решением местного исполнительного и распорядительного органа, на территории которого проводилось массовое мероприятие.

Не исключено, что в случае с Шацком местные власти действительно могли сэкономить на услугах медиков, посчитав достаточным присутствие военного врача. Вопрос о том, оправдана ли такая экономия (если речь действительно идет о ней), остается открытым. Мы лишь напомним об инциденте четырехлетней давности. В июне 2013 года во время показательных выступлений подразделений ОМОН в рамках праздничных мероприятий 626-летия города Бобруйска милицейская «Газель» врезалась в толпу наблюдающих.

>

Как и в недавнем случае в Шацке, в Бобруйске место проведения показательных выступлений омоновцев не было оцеплено.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны
«Чекисты снимали с трупов ценные вещи, которые их жены потом продавали на толкучке или меняли на самогон»
«До войны таких белорусских продуктов мы не видели». Как Беларусь кормит «ДНР» и «ЛНР»
Экономист возразил Семашко: «Украину интересуют не тракторы»
Экономист про действия властей: «Пациент умер, а у врача еще столько интересных идей осталось»
Что на самом деле случилось в Дюнкерке
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY