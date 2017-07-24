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24.07.2017
Газета.ru
История кота-мэра, которого не стало

В США скончался единственный в мире кот, занимавший пост мэра, — 20-летний Стаббс, глава города Талкитна в штате Аляска. Ему уже подыскивают замену — тоже из кошачьих.

В США в возрасте 20 лет скончался рыжий кот по кличке Стаббс, известный тем, что почти всю жизнь являлся почетным мэром города Талкитна в штате Аляска. «Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях», — заявили его хозяева.

У владельцев уже есть новая кандидатура на должность мэра — котенок по имени Денали (его назвали в честь горы на юге центральной части Аляски, высочайшего пика в Северной Америке): «Денали по характеру удивительно похож на Стаббса, — сообщает семья владельцев кота-мэра. — Он любит внимание, а с людьми ведет себя как маленький щенок. Мы и мечтать не могли о лучшем заместителе, чем Денали, — он и вправду всегда следовал по стопам Стаббса во всем».

Мэра-человека в городе Талкитна нет — впрочем, это не то чтобы город, а историческая местность, где, по данным на 2010 год, проживало 876 человек.

Для туристов это пункт остановки по дороге на гору Маккинли, где в последние 20 лет одной из достопримечательностей оставался рыжий кот-мэр, офисом которого служил продуктовый магазин Nagley's Store.

Считается, что кота — его обнаружила менеджер магазина Лори Стек на парковке в коробке с другими котятами — избрали на пост мэра в 1998 году, на следующий год после его рождения, в результате избирательной кампании, во время которой он обошел всех кандидатов-людей. Однако есть и другое мнение: в 2012 году, когда отмечалось 15-летие мэра-кота, Рене Монтань, ведущая радио NPR, рассказала в эфире, что в крошечном городке не было выборов, а значит, не может быть и мэра.

Впрочем, никто не скрывал, что Стаббс — фигура скорее декоративная: «Поскольку Талкитна — это «историческая местность», пост мэра имеет больше символическое значение, чем функциональное», — заявил в 2012 году CNN Энди Мэннинг, президент коммерческой палаты Талкитны. Для местных жителей кот был всеобщим любимцем, а для туристов — поводом остановиться в населенном пункте, которым правит кот, каждый день после полудня заходящий в ресторан, чтобы выпить воды с кошачьей мятой из винного бокала.

Ежедневно здесь бывает несколько десятков путешественников — городок, выросший из железнодорожной станции, основанной в 1916 году, получает от туристов значительную часть дохода. Сюда, на стык рек Суситна, Чулитна и Талкитна, приезжают, чтобы заниматься рафтингом, кататься на горных велосипедах, рыбачить, охотиться и предпринимать походы по окрестным горам.

Мэра, впрочем, в городе уважали за сильный характер и способность настоять на своем.

«В течение всего дня мне приходится заниматься мэром. Он очень требовательный, — рассказывала в 2012 году CNN Скай Фаррар, служащая магазина Nagley's. — Он мяукает, мяукает, мяукает, требуя, чтобы его подняли и поставили на кассу. Или требует, чтобы его избавили от внимания туристов. А днем у него — обязательный послеполуденный сон». Спал он при этом где угодно, оставляя повсюду шерсть. Но жители города мирились с этим — не в каждую местность приезжают брать интервью для CNN по поводу 15-летия кота-мэра, который постоянно на посту.

«Когда в 2002 году здание горело, он вышел из него последним, — рассказывал CNN в 2012-м Тодд Базилоне, владелец ресторана Mountain High Pizza Pie в Талкитне. — Стаббсу есть дело до любого заведения в городе».

До 2013 года жители городка утверждали, что, хотя собак в их населенном пункте больше, чем котов, Стаббс великолепно с ними ладит. Однако 31 августа 2013 года кот пережил нападение собаки, получив серьезные раны на боку и в районе грудной клетки. На оплату счетов в ветеринарной клинике скидывались во всем мире — жители городка объявили сбор средств, а оставшиеся деньги отправились в местный приют для животных. После девяти дней в больнице кот вернулся в свой кабинет в магазине Nagley's.

В числе других приключений мэра — вооруженное нападение детей с пневматическим пистолетом, падение в ресторанную фритюрницу (которая была на тот момент выключена) и поездка за город на мусоровозе.

 
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