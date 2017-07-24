Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны

На пресс-конференции, посвященной реконструированному аэродрому в Липках, председатель группы компаний «А-100» и глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер выступил с занимательной речью.

Аэродром, в который вложили $ 10 млн и который заменит Боровую. Фотофакт

«Жители нашей страны достойны того, чтобы можно было из Гомеля перелететь в Гродно за 40 минут»

– Этот аэродром (в Липках) можно будет использовать для перелетов внутри нашей страны. Периодически поднимается вопрос о том, что областные города не связаны авиационным сообщением, как это было в советские времена. Или как это есть сегодня между Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Расстояния там меньше 300 км, но в день летают по 5-6 больших самолетов.

Я думаю, жители нашей страны достойны того, чтобы можно было из Гомеля перелететь в Гродно за 40 минут и в тот же день вернуться обратно. А может быть, заскочить еще и в Минск, чтобы решить там какие-то вопросы.

Это все связано с эффективностью нашей экономики. Такие возможности есть, такая потребность существует.

Основные препятствия сегодня для развития авиации и авиационного спорта в нашей стране – это сложная, я бы сказал, застарелая система управления воздушным движением…

Мы знаем, что правительство инвестирует достаточно большие деньги, чтобы областные города были связаны друг с другом и с центром скоростными автомобильными магистралями. Вместе с тем для экономики, для бизнеса нужны гораздо более скоростные способы решения задач по коммуникации.

«Почему-то мы сегодня лишены привилегии летать лоукостерами»

– Я уже не хочу говорить о наболевшей теме лоукостеров. Я думаю, половина здесь присутствующих (если не больше) пользовались аэродромами Вильнюса и Каунаса. Берем вещички и едем туда. Слетать за 40 евро в Лондон или еще куда – сам бог велел. Почему-то мы сегодня (в Беларуси) этой привилегии лишены.

Несмотря на то, что мы очень любим и ценим нашу национальную авиакомпанию «Белавиа», но иногда хочется летать и подешевле.

«Цена на внутренних перевозках, считаю, будет вполне посильная»

– У нас сегодня замечательные аэродромы в областных городах. Единственное, чего там не хватает – это пассажиров и самолетов…

Стоимость авиаперелетов внутри страны? Если вы хотите, чтобы я отвез вас, например, в Брест, то вам это обойдется в долларов 600-700. Прямо завтра это можно осуществить. Если вы говорите о регулярных пассажирских авиаперевозках, то для этого нужны воздушные суда, в которые можно вместить хотя бы 10-15 человек. Эти воздушные суда стоят около 3-4 миллионов долларов.

Это в принципе обычная инвестиционная практика, которая имеет место и в нашей стране. В некоторые сектора министры инвестируют. В других ждут каких-то изменений инвестиционных условий, гарантий и т.д.

Нужно, чтобы те аэродромы, о которых я упомянул, были слегка приведены в соответствие с требованиями к пассажирской авиации. Нужны терминалы и прочая инфраструктура. А так в принципе все есть. Нужно только собрать это в кучку.

Цена на внутренних перевозках, считаю, будет вполне посильная. Думаю, государству нужно будет эту цену подрегулировать, возможно, дотировать. В тех странах, где государство заинтересовано, чтобы все крутилось в экономике быстрее, немножко инвестирует в это.