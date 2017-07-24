Аэродром, в который вложили $ 10 млн и который заменит Боровую. Фотофакт

24 июля на реконструированном аэродроме в Липках (рядом с МКАД) презентовали взлетно-посадочную полосу и тренировочный центр, куда с Боровой переезжает Минский аэроклуб ДОСААФ.

Реконструкция бывшего военного аэродрома обошлась в $ 10 млн. Ее проводил застройщик «А-100 Девелопмент», который на месте «старой» Боровой создает район Новая Боровая. Теперь спортсмены не будут выполнять полеты и прыжки поблизости от городских многоэтажек.

В течение четырех лет в Липки переедет с Боровой и Музей авиационной техники. Часть экспозиции может разместиться под крышей в новом ангаре.

В Липках также базируется МЧС.

В отличие от Боровой выполнять полеты на реконструированном аэродроме можно в любое время суток и пору года.

Председатель группы компаний «А-100» Александр Центер надеется, что в перспективе Липки возьмут на себя часть функций закрытого аэродрома «Минск-1» и будут принимать частные суда.

В следующем году на реконструированном аэродроме впервые в истории независимой Беларуси пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту.