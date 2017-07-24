«До войны таких белорусских продуктов мы не видели». Как Беларусь кормит «ДНР» и «ЛНР»

В условиях экономической блокады «ДНР» и «ЛНР» со стороны Украины продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Подробности серого бизнеса белорусского государства — в расследовании «Белсата».

Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные: так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке «ДНР» примерно в 25%.

Местные жители подтверждают большое количество белорусских товаров на полках супермаркетов Донецка и Луганска.

«Алкоголь, сыры, мясо глубокой заморозки… Причем до войны таких белорусских продуктов мы не видели — мясо или пиво белорусское… никогда! Этот поток уже потом ушел. Спрос на них сейчас очень большой — российские сильно уступают по качеству и цене», — рассказала «Белсату» жительница Луганска.

Белорусские товары в «отжатых» супермаркетах

Торговые сети и оптовые компании в «ДНР» и «ЛНР» чрезвычайно закрыты для прессы. Разговаривать с журналистами по теме поставок из Беларуси они категорически отказываются. Большинство из них не имеют даже сайтов, имена и контактные номера руководства найти сложно, как и ассортимент продукции.

Но бывают и исключения. Так, донецкая торговая сеть «Амстор» (согласно СМИ — напрямую подконтрольная лидеру «ДНР» Александру Захарченко) предлагает на официальном сайте перечень своей продукции. Только в списке этого супермаркета «Белсат» насчитал товары 8 белорусских предприятий.

Донецкий «Амстор» предлагает широкий ассортимент белорусской продукции

Руководство крупнейшей в «ЛНР» торговой сети «ЛНРПродторг», созданной на базе «отжатых» боевиками украинских супермаркетов «Лелека», в интервью местной газете «Жизнь Луганска» в августе 2015 года хвалилось непосредственными контрактами с Беларусью. Директор «ЛНРПродторг» Алеся Полтавченко озвучила тогда названия 9 белорусских предприятий, среди которых — табачный завод «Неман», агрокомбинат «Дзержинский» и «Санта-Бремор» (все они не признают поставки в «ЛДНР»). В самом «ЛНРПродторге» «Белсату» подтвердили торговые связи с Беларусью, но детали рассказывать отказались.

Пункты назначения — Донецк, Луганск

Фото gomel.today

Обычно стараются не афишировать сотрудничество с «ЛДНР» и белорусские заводы, но некоторые этого не скрывают.

«Да, мы работаем с Донецком, — сообщила «Белсату» заместитель генерального директора фабрики «Коммунарка» по коммерческим вопросам Лилия Сивакова, — это прямые поставки. Поставляем шоколад, шоколадные конфеты. Карамель не поставляем. Никаких проблем у нас там нет, работаем по предоплате. Рассчитываются они российскими рублями. Насколько там существенные объемы для «Коммунарки»? Ну, каждая поставка очень важна, так как это предоплата. Конечно, поставки в России у нас занимают 80% от общего объема экспорта. Столько, сколько съедает Россия не съест никто — ни Донецк, ни Луганск. На Донецк у нас приходится несколько процентов экспорта».

Продукция кондитерской фабрики «Спартак» также замечена в Донецке и Луганске, но рассказать журналистам о сотрудничестве с «ЛДНР» там не захотели. На предприятии факт поставок не подтвердили и не опровергли, заявив, что они «не будут давать такую ​​информацию».

Также отреагировали на вопросы «Белсата» ОАО «Савушкин продукт». Заместитель директора по связям с общественностью Елена Бабкина сначала потребовала письменный запрос, а потом заявила, что комментарий по поставкам в «ЛДНР» давать не будет.

В компании «Санта-Бремор» однозначно заявили, что свою продукцию в «ДНР» и «ЛНР» не поставляют. На просьбу журналиста «Белсата» объяснить, каким образом в таком случае у донецких и луганских супермаркетах являются продукты «Санта-Бремор», в компании отреагировали резко: «Мы отказываемся с вами беседовать. Никаких комментариев не будет».

Компания «Санта-Бремор» входит в государственный концерн «Брестмясомолпром». Другие предприятия концерна о торговле с «ДНР» и «ЛНР» рассказывают спокойнее.

«Мы поставляем сыры (твердые и плавленые) и творог через российскую фирму, которая является нашим официальным дистрибьютором. Но пункт назначения в документах конкретно прописывается — Донецк, Луганск. В документах это обозначается не как территория Украины, а как-то иначе… Сейчас уже не помню. Примерно около 20 тонн в месяц мы туда поставляем», — заявил «Белсату» первый заместитель директора ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Николай Токарь.

Фото kobrincheese.com

Торгует кобринский завод и с аннексированным Крымом — причем не через посредников на территории РФ, а напрямую с крымским компаниями. На сайте «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» в качестве официальных дистрибьютеров указана ООО «Первая крымская продовольственная компания». По словам Николая Токарева, в Крым ежемесячно идет около 20 тонн сыров и творога из Кобрина. Кстати, на сайте симферопольской «Первой крымской продовольственной компании» среди партнеров кроме кобринского завода указаны еще два белорусских предприятия — «Гамма вкуса» (Клецк) и «Беллакт» (Волковыск).

Под угрозой санкций

Березовский сыродельный комбинат и Пружанский молочный комбинат также подтверждают торговлю с «ЛДНР».

«Мы торгуем с Донецком и Луганском, но не надо это афишировать. Работаем успешно, с двумя фирмами, претензий никаких нет. Объемы поставок для нашего комбината довольно скромные, а для некоторых, может и серьезные. Все идет хорошо, по плану», — говорит директор Березовского комбината Владимир Попеня.

Название фирм, с которыми работает предприятие, Попеня не назвал, но подтвердил, что они находятся в Донецке и Луганске.

Березовский сыродельный комбинат. Фото cheese.by

Директор Пружанского молочного комбината Владимир Никитич рассказал «Белсату», что в апреле официальный Киев направил в МИД Беларуси ноту, в которой выражал обеспокоенность торгово-экономическим сотрудничеством белорусских предприятий с фирмами в «ЛДНР». После этого правительство Беларуси разослал по компаниям письма с предупреждением, что за торговлю с сепаратистами Украина может ввести против них санкции. На пружанском заводе решили прислушаться, тем более, что объемы поставок в «ЛДНР» были невелики. «Сейчас мы с ними не работаем», — добавил Никитич.

То, что по белорусским предприятиям рассылались предупреждения насчет возможного введения санкций со стороны Украины «Белсату» подтвердили и на Гродненском ликероводочном заводе, входящий в холдинг «Минск Кристал Групп». Но Гродно это не заставило отменить сотрудничество с «ЛДНР». Особой популярностью у их донбасских партнеров пользуется дешевая водка: «Ржаная», «Золото полей», «Золотой урожай».

Донбасская серые бизнес-схемы

Чтобы проверить, как обычно налаживается сотрудничество между белорусскими компаниями и фирмами сепаратистов, «Белсат» связался с отделом внешнеэкономической деятельности «Пинского мясокомбината» под видом бизнесмена из Донецка, который бы хотел поставлять белорусскую продукцию на неподконтрольные Киеву территории.

На предприятии заявили, что готовы работать с донецким предпринимателями без посредников и попросили прислать реквизиты для заключения договора, предупредив, что напрямую с «ДНР» заключить контракт невозможно — «надо чтобы контракт был с Украиной или РФ».

Реакция пинского завода хорошо иллюстрирует особенности этого бизнеса. Белорусские предприятия не могут указать в документах фирму из несуществующего государства, а Донбасские компании не могут рассчитаться с Беларусью через собственную банковскую систему.

«Из «ДНР» возможна оплата только в рублях. И оплатить можно только в РФ. Если нужно заплатить в валюте — в «ДНР» делается разрешение на вывоз валюты, а дальше оплата идет, как получится. Правда, в «ДНРовском» банке разрешение на вывоз валюты в Беларусь не дают. То есть легальных способов рассчитаться с Беларусью не существует», — объяснили нам в одной из донецких консалтинговых фирм, которая работает с Беларусью.

Именно поэтому для этого бизнеса нужна фирма-прокладка, через счета которой можно можно расплачиваться за товары и которую можно обозначать во всех документах.

«Первый Республиканский супермаркет», Донецк. Справа на полках — белорусские соки ABC

В результате схема выглядит так: белорусская компания ведет прямые переговоры с оптовой фирмой из «ЛДНР», напрямую поставляет в Донецк и Луганск свой товар, но формально имеет контракт, например, с российской фирмой, которая, в свою очередь так или иначе связана с сепаратистами или Беларусью.

Деньги на счет российской фирмы попадают или через ЦМР-банк (банк, который используется для расчетов россиян с «ЛДНР»), либо через банки Южной Осетии (Южная Осетия признает «ДНР», а Россия признает Осетию, поэтому через ее банковскую систему можно проводить деньги из Донецка и Луганска в РФ), или просто наличными в сумках. Попав на счет российской фирмы-прокладки деньги за товар абсолютно легально перечисляются белорусским заводам.

Таким образом, белорусские предприятия не нарушают законы. Зато нарушают законодательство Украины, которое запрещает поставки товаров в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также в Крым.

Белорусские чипсы «Онега» в супермаркете Луганска

В свою очередь, официальная статистика демонстрирует аномальные цифры: экспорт Беларуси в пограничную с Донбассом Ростовскую область в 2016 году вырос на 20,5%, достигнув уровня 201 млн. долларов (при том, что общий товарооборот Беларуси и России в прошлом году снизился). А в мае 2017 года вице-премьер Михаил Русый пообещал довести товарооборот с Ростовской областью до 500 млн USD.

Во второй части расследования «Белсат» расскажет о том, какая водка и пиво под торговыми марками «ДНР» производится на белорусских заводах, как Беларусь торгует с «ЛДНР» через Гонконг и Канаду, и кто из лидеров сепаратистов лично имеет отношение к бизнесу с Беларусью.