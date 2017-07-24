Экономист возразил Семашко: «Украину интересуют не тракторы»

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, реально ли увеличить экспорт в Украину.

Увеличение товарооборота Беларуси с Украиной в течение двух лет до $ 8 млрд реально, только экспорт тракторов может вырасти в несколько раз, заявил вице-премьер Владимир Семашко после визита белорусской делегации в Киев.

— Речь идет, скорее всего, не об увеличении объема товарооборота, а о восстановлении прежних объемов, так в посление годы он сократился примерно на2 миллиарда долларов, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист Леонид Злотников.

По мнению эксперта, если наверстать упущенное во взаимной торговле и удасться, то уж точно не за счет белорусских тракторов.

— В Украине рыночная экономика. И тамошнее правительство не может навязать частному сектору белорусские тракторы. Это говорит о непонимании той модели экономики, что сложилась в Украине. Поэтому мне кажется маловероятным увеличение товарооборота за счет тракторов, — подчеркнул экономист.

Он напомнил о том, как ранее организовывались поставки отечественной техники в соседние государства:

— Российские губернаторы могут купить наши трактора для коммунального хозяйства крупных городов, наши троллейбусы. И Киев троллейбусы может купить, и тот же Кишинев. Потому что здесь решают государственные власти, не частный сектор.

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Киев в первую очередь интересуют поставки из Беларуси нефтепродуктов. Есть определенный интерес в поставках калийных удобрений.

— Главный объем экспорта в Украину, больше 50%, составляют нефтепродукты, — напомнил экономист.

Леонид Злотников считает, что именно эта статья экспорта способна если не компенсировать упущенные 2 миллиарда долларов, то хотя бы улучшить ситуацию. При условии, если Россия не устроит очередной сюрприз с поставками нефти.