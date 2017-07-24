От +21 до +31°С, ожидаются сильные ливни и грозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

25 июля ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по южной половине грозы, в отдельных районах сильные ливни, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-востоку до +30°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник

26 июля на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, пройдут сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем от +21°С по западу до +31°С по востоку страны.

27 июля в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С.