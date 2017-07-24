В погранслужбе Украины рассказали, почему их руководитель потерял сознание во время речи Лукашенко

Продержав выходные в реанимации, врачи перевели наконец чиновника в обычную палату.

Напомним, инцидент произошел 21 июля в Администрации президента Украины во время белорусско-российских переговоров. Назаренко потерял сознание и рухнул на пол как раз во время речи Лукашенко.

Александр Лукашенко даже прервал свою речь и попросил дать чиновнику стул. Сотрудники охраны вынесли его из зала.

— Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать членов правительства, — прокомментировал тогда ситуацию Александр Лукашенко.

Все выходные Назаренко провел в реанимации. И вот стало известно, что сегодня чиновника перевели в обычную палату. О том, что случилось с его шефом, рассказал TUT.BY помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, все случилось на фоне переутомления.

— Состояние здоровья удовлетворительное, все жизненные показатель в норме. Но Виктор Назаренко по-прежнему остается на больничном и находится в госпитале под присмотром врачей, — рассказал Олег Слободян.

Коллеги чиновники уточнили, что руководитель уже три года не был в отпуске и в последнее время из-за высокого давления был на грани гипертонического криза.