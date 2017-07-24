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Лица
24.07.2017
Евгений Федоров
Как на выставке Скорины и Лютера в Минске разбивали стереотипы

Беларусь присоединилась к празднованию 500-летия Реформации, которое в этом году широко отмечается в Германии.

Выставка, которая с 17 по 25 июля прошла в минской художественной галерее «Университет культуры», была посвящена сразу двум важным историческим датам – 500-летию реформации в Европе и 500-летию белорусского книгопечатания.

В связи с этим главными персонажами выставки стали известный немецкий религиозный деятель Мартин Лютер и белорусский книгопечатник Франциск Скорина. 

Как отметил в комментарии «Салідарнасці» руководитель галереи Павел Сапотько, выставка вызвала большой интерес со стороны белорусской аудитории.

– Па-першае, на цырымоніі адкрыцця было вельмі шмат людзей, праўду кажучы, нават і не чакалі. Прыходзілі паглядзець працы як прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, так і дзеячы навукі, адукацыі, мастакі. Шмат было людзей, якія цікавяцца культурай і гісторыяй, – рассказал он.

По словам собеседника, радует то, что в Беларуси в последнее время проходит довольно много мероприятий, которые направлены на популяризацию фигуры Франциска Скорины.

– Мы стварылі мастацка-творчы блок, які раскрывае яго як асветніка, гуманіста, нашага знакамітага земляка. Нягледзячы на тое, што Беларусь мае багатую гісторыка-культурную спадчыну, лічу, што Францыск Скарына, як і Кірыла Тураўскі, а таксама Еўфрасіння Полацкая знаходзяцца на вяршыні нашага пантэону, – заметил Павел Сапотько.

В частности, на выставке были представлены авторские работы Аллы Губаревич, которая в оригинальной форме отразила свое видение личности известного белоруса.

– Паралельна мы стварылі выставу, прысвечаную постаці Марціна Лютэра, якая знаходзіцца ў сучасным асяродку са шматлікай колькасцю розных стэрэатыпаў. І выстава даволі аб’ектыўна раскрывае грані гэтага чалавека, – добавил руководитель галереи.

По его словам, в Германии также проводится большая работа, посвященная не только празднованию 500-летия Реформации, но и наследию Франциска Скорины.

– У Германіі шмат даследчыкаў вельмі цэняць тое, што беларусы вядуць вялікую працу па ўшанаванні знакамітага першадрукара, – подчеркнул Павел Сапотько.

Выставка была организована посольством ФРГ в Беларуси, общественным объединением немецкой культуры «Мосты», а также Республиканским центром национальных культур БГУКИ.

 
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