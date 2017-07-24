Выпускник обстрелял школу в Барановичском районе

16-летний школьник стрелял по окнам из пневматики.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, утром 21 июля в милицию обратилась заместитель директора Жемчужинской средней школы. Она рассказала, что неизвестный повредил 11 стеклопакетов здания учреждения образования. Правоохранители установили, что, используя пневматический пистолет, хулиганство совершил местный житель 2000 года рождения. В настоящее время молодой человек является учащимся Новомышского государственного производственного лицея сельскохозяйственного производства.

Парень был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Лицеисту грозит наказание в виде общественных или исправительных работ, или штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.