«Запад-2017»: в Беларусь начали прибывать российские военнослужащие

23 июля в Беларусь начали прибывать российские военнослужащие в рамках плановой подготовки к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2017».

Как уточняет пресс-служба Минобороны Беларуси, первыми прибудут подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал газете «Свободные новости плюс» информационную шумиху вокруг белорусско-российских учений «Запад-2017».

— Я считаю, что ситуация вокруг «Запада-2017» все более приобретает характер истерии. И я не буду удивлен, если выяснится, что эта истерия в соседних странах инициирована и проплачена Россией. Цель предельно прозрачна: показать, что Беларусь имеет весьма туманные перспективы как государство, что Москва тут может сделать все, что захочет, как захочет и когда захочет. А потому ЕС и США просто не о чем говорить с Минском. О Беларуси Запад должен говорить с Кремлем, — заявил эксперт.