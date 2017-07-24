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Экономика
24.07.2017
Салiдарнасць
Лукашенко про БелАЭС: «Надо ликвидировать некоторые узкие места»

«Росатом» намерен ввести в строй всю БелАЭС летом 2020 года. Александр Лукашенко осудил с главой корпорации Алексеем Лихачевым сроки строительства и политическую и моральную составляющую БелАЭС.

— Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно. Мы исходим из обязательств «Росатома» всю станцию ввести в строй летом 2020 года, — цитирует слова Алексея Лихачева БЕЛТА.

Гендиректор «Росатома» поблагодарил белорусскую сторону за постоянное внимание к строительству БелАЭС.

— Мы это чувствуем, чувствуют и наши строители, работающие здесь, в Беларусь, — заявил он.

Алексей Лихачев напомнил о разговоре главы белорусского государства с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект.

— Вы тогда сказали, что задача — построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И «Росатом» действует, исходя из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет, — отметил Лихачев.

Лукашенко: «Это очень затратные проекты»

Со своей стороны Александр Лукашенко назвал строительство БелАЭС важным вопросом как с точки зрения экономической, так и политической, моральной.

— Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее — я ставлю и строительство атомной станции, — заявил глава государства. — Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства.

Александр Лукашенко отметил, что недавно был назначен помощник президента, который отвечает за осуществление национальных проектов.

— Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание, — подчеркнул белорусский лидер.

По словам главы государства, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России.

— Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них.

 
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