Экономист про действия властей: «Пациент умер, а у врача еще столько интересных идей осталось»

Эксперты оценили поручение Лукашенко «вгрызаться в европейский рынок».

О том, как это сделать обсуждали на страницах «БелГазеты» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук и председатель клуба финансовых директоров Андрей Карпунин.

Предлагаем наиболее интересные отрывки из этой беседы.

«Беларусь собирается донашивать пиджак старшего брата»

Романчук: — Александр Лукашенко, с одной стороны, требует «вгрызаться в европейский рынок», с другой — просит правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта: «У нас что, нет «Горизонта», «Атланта»?». И выход, судя по всему, он видит в привлечении в Беларусь «инвесторов, обладающих самыми передовыми технологиями». Действенным инструментом в этом направлении, по его мнению, должен стать индустриальный парк «Великий камень»: «Нам там нужны самые высокие технологии, которые будут способствовать производству товаров завтрашнего и послезавтрашнего дня». Вот эти товары и станут основными позициями белорусского экспорта в страны ЕС. Как тебе такая модель вгрызания в европейский рынок?

Карпунин: —Сегодня так поступать поздно. Это было актуально лет 20-25 назад. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния сделали это вовремя, а Беларусь собирается донашивать пиджак старшего брата. К тому же существует угроза, что к нам перетащат вредные или неэффективные производства. Европейские инвесторы скорее ориентированы на то, чтобы создавать у нас производства и совершать товарную экспансию на рынок стран ЕАЭС, а не производить здесь товары и продавать их в Евросоюзе. То есть Беларусь будет использовать европейский second hand. У нас нет денег, чтобы купить самые последние технологические разработки, но белорусские производители радуются 10-летнему оборудованию из ЕС. Оно лучше белорусского нового, не говоря уже о том, что используется на большинстве отечественных заводов. Это уровень малого и среднего бизнеса, но на страновую концепцию едва ли тянет.

«Мы им про космос, а они о пиявках да алхимию»

Романчук: — Чем еще Беларусь может вгрызаться в ЕС, чтобы наращивать туда экспорт? Финансовыми услугами нам пока слабо. На рынке ИТ-услуг — интенсивная конкуренция. АПК? Промышленные товары? Может, транспортными услугами?

Карпунин: — По прогнозам аналитиков, вся транспортная отрасль - ж/д, авиа, автомобильные грузоперевозки, автобусный транзит - способна увеличивать экспорт на 8-18% ежегодно. Но при условии, если белорусская власть не будет включать красный свет светофоров и семафоров. Опять мы упираемся в госмонополизм.

Романчук: — Понятно, что всякого рода шлагбаумы и «башмаки» тормозят торговлю, инвестиции и экспорт. А наши монополисты, такие как Белорусская железная дорога, «Белавиа», «Белпочта», не являются препятствием вгрызания Беларуси в европейский рынок услуг, диверсификации белорусской экономики и интеграции технологий IV промреволюции? Способен ли менеджмент монополистов, красные директора и крепкие хозяйственники сделать из предприятий и отраслей хабы для развития передовых технологий? А то мы им про космос, а они о пиявках да алхимию.

Карпунин: — Как говорится, пациент умер, а у врача еще столько интересных идей осталось. Беларусь сделала до хрена ошибок, лечение и реабилитация которых требуют времени. Есть старый добрый анекдот. Пациенты психбольницы обсуждают побег день, два, три, а на четвертый главный заговорщик заявляет: «Коллеги, побег отменяется — забор снесли».

Сегодня в мире очень много конкурирующих бизнес-моделей. Надут ИТ-технологический пузырь. Бурно растет сектор 3D-принтинга. Транснациональные корпорации по всему миру создают рабочие места, увеличивают производительность труда, наращивают экспорт и способствуют диверсификации. Но им нужны четкие понятные правила игры, международные стандарты и лондонское или стокгольмское правосудие. Бизнесу будет вгрызаться гораздо легче, если правительство сделает свою домашнюю работу.

«Мы сделали Беларусь без виз. Сейчас нужно ее сделать без рож»

Романчук: — В Беларуси есть достаточно много производителей товаров и услуг, которые готовы вгрызаться в европейский рынок. У них есть зубы, энергия и знания. Они делают свое дело не благодаря, а вопреки проводимой властями экономической политике.

Карпунин: — Потенциал Беларуси на рынке услуг огромен. Взять ту же медицину. Это как раз тот случай, когда наши врачи - мирового уровня, а страновой бренд работает против них. У нас, например, вполне могли бы разместиться немецкие, французские дома пенсионеров. Но для этого нужно уметь договариваться со страховыми компаниями, пенсионными фондами и чиновниками. Как только мы нашу границу сделаем улыбчивой, посадим там ромашки и уберем собак, тогда все изменится. Мы сделали Беларусь без виз. Сейчас нужно ее сделать без рож. И все появится.

«Позоримся со стажем»

Романчук: — Ты вот про ромашки и улыбки. А слышал, как посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый рассказывал историюо том, как руководителя одной из крупнейших туркомпаний Китая в VIP-зале Национального аэропорта 40 минут потрошили? А потом правительство говорит о туристической привлекательности. Очевидно, авторы инструкции для пограничников и таможни не в курсе своего влияния на бренд «Беларусь».

Карпунин: — Я помню вот такую историю. В 1997г. к нам прилетал министр финансов Японии. Влиятельнейший человек. Прилетел для знакомства, нас посмотреть. Так вот ему тоже шмон устроили. Полный досмотр и перечет всех купюр. Позоримся со стажем. Наши чиновники разговаривали с ним на разных языках. Буквально и фигурально. Вот научимся разговаривать на одном языке с миром больших денег, высоких технологий и прорывных идей и инвесторов — будет у нас прорыв. Но иногда мне кажется, что это можно будет сделать только тогда, когда мы заменим наших людей на роботов.