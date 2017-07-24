Николас Кейдж в Казахстане: новый интернет-мем

Фото голливудской звезды в национальном казахском костюме стало вирусным.

Американский актер Николас Кейдж засветился в Астане на кинофестивале «Евразия». Голливудскую звезду сфотографировали в национальном казахском костюме вместе с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Экзотический наряд и странное выражение лица актера сделали свое дело — это фото моментально стало объектом для породий и фотожаб.

Особо досужие пользователи соцсетей заподозревали Кейджа в злоупотреблении кумысом.

А вот как выглядел один из предыдущих мемов актера («You Don’t Say?/Да ладно? Да что ты говоришь?»), появившийся благодаря сцене из фильма «Поцелуй вампира» (1988).