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Лица
24.07.2017
Салiдарнасць
Николас Кейдж в Казахстане: новый интернет-мем

Фото голливудской звезды в национальном казахском костюме стало вирусным.

Американский актер Николас Кейдж засветился в Астане на кинофестивале «Евразия». Голливудскую звезду сфотографировали в национальном казахском костюме вместе с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Экзотический наряд и странное выражение лица актера сделали свое дело — это фото моментально стало объектом для породий и фотожаб.

Особо досужие пользователи соцсетей заподозревали Кейджа в злоупотреблении кумысом.

А вот как выглядел один из предыдущих мемов актера («You Don’t Say?/Да ладно? Да что ты говоришь?»), появившийся благодаря сцене из фильма «Поцелуй вампира» (1988).

 
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