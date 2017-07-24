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24.07.2017
Салiдарнасць
«Слышать такое противно». Дмитриев написал Навальному по поводу дебатов со Стрелковым

Лидер «Говори праву» оставил свой комментарий под постом Алексея Навального по итогам эфира.

Напомним, 20 июля состоялись дебаты между лидером сепаратистов Игорем Стрелковым и политиком Алексеем Навальным. «Я в целом доволен дебатами — для меня ведь это был не только сам спор, но и организационная работа, и политическая», — написал на своей странице в Фейсбуке Навальный.

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев не сдержался и оставил под постом Навального свой комментарий:

«Пару месяцев назад Светлана Алексиевич пригласила в интеллектуальный клуб Белковского. На встрече с ним я впервые четко увидел, что представители демократических сил и гражданского общества России словно отделены от нас в Беларуси прозрачной стеной. О чем ему и сказал. Что они говорят и с чем соглашаются уже никак не соответствует тому, что важно для нас в Беларуси. И это вызывает не только удивление, но и опасения. Понимаете, получается, что для беларуса российская власть безальтернативна, так как даже альтернатива не спешит признавать нас как самостоятельных, и культурно, и политически.

Очередное подтверждение — дебаты между Навальным и Гиркиным. Во время полуторачасового разговора они несколько раз касались темы границ России и русского народа, который оба одинаково называли «разделенным». Речь идет не о русских, которые проживают за границей, а как раз о нас, беларусах. Мол, мы беларусы, украинцы и есть этот русский народ, который запад разделил, как, в свое время, немцев. Слышать такое от Грикина противно, но понятно. А вот, что страшно, так это видеть, как единственный конкурент Путину сегодня Алексей Навальный с этим соглашается. И единственным доводом не начинать военную кампанию против Беларуси прямо сейчас он называет бедность России. То есть, если бы сейчас Россия была на подъеме, то можно?

Алексей мог спокойно сказать, что беларусы отдельный народ со своим государством, близкий России, но самостоятельный. Не сказал.

И это возвращает нас к очень важному пониманию. Для белорусов на данном этапе у российской власти нет альтернативы. Путин, Навальный и любой другой, до тех пор, пока они живут химерами вроде «один народ - три государства» несут нам потенциальную опасность. Вдруг они решат, что государство должно быть одно?!

Из всего этого есть три главных вывода.

Во-первых, поддержка всего, что ведет к осмыслению беларусами себя как самостоятельного народа. БРСМ в вышиванках — хорошо, Главред Совбелии занимается Курапатами — отлично, Министр иностранных дел выступает на съезде белорусов света - так и нужно. Не хватает только скорости. Дни письменности - каждом районе, дни вышиванки — в каждом сельском доме культуры и так далее. Путь еще долгий. В этом гражданское общество может быть партнером для власти, представляя новые идеи и обеспечивая их волонтерами.

В-вторых, в официальных переговорах, на ТВ и даже в кулуарах чиновникам и политикам, журналистам стоит перестать спекулировать на теме братства. Вести переговоры с позиций партнеров. Потому что именно обоснование братством, а не интересами цен на энергоресурсы, доступ на рынок и любых пунктов сотрудничества укрепляет в российской элите уверенность, что мы-таки один народ. Мы разные народы, близкие культурно и исторически. Мы партнеры, равные партнеры, со своими интересами, иногда эти интересы совпадают, а иногда отличаются. Мы соседи, поэтому для нас крайне важно иметь добрососедские отношения, мир и сотрудничество.

В-третьих, нам нужно больше работать с русскими. Выступать на всех возможных площадках. Объяснять им, говорить, доказывать. Добиться, чтобы хотя бы тем, кто выступает с позиции демократической альтернативы было стыдно не признать за Беларусью права на свое государство. И тогда Алексей Навальный сможет сказать в лицо Гиркину перефразированными словами Пелевина: «Заговор против русских существует. Но правда в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так давайте разберемся с этим, а белорусам дадим их право жить в своей стране так, как они пожелают».

 
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