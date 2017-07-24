Что на самом деле случилось в Дюнкерке

Состоялась мировая премьера фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк», в котором рассказывается об эвакуации войск союзников с побережья Франции в 1940 году. Как несколько сотен тысяч военных оказались в ловушке на французском пляже?

Фильм Нолана уже получил восторженные отзывы критиков (в прокате во многих кинотеатрах Минска, уже собрал сотни восторженных отзывов белорусов, — С.). На сайте рецензий metacritic.com «Дюнкерк» благодаря высоким оценкам оказался в первой пятерке фильмов, номинированных на премию «Оскар» за 21 год, и в десятке лучших фильмов о войне за всю историю.

Неожиданным успехом стал и актерский дебют Гарри Стайлза, участника поп-группы One Direction.

Что случилось в Дюнкерке?

Уинстон Черчилль в знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах» 1940 года назвал события в Дюнкерке «чудесным избавлением». Похвалы Черчилля предназначались спасательной операции, в рамках которой 338 226 французских и британских солдат были эвакуированы с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции.

Изначально предполагалось, что оккупировавшие Францию немецкие войска достигнут побережья, где находились военные, в течение двух дней.

В этом случае удалось бы обеспечить безопасность лишь 43 тысяч бойцов. Тем не менее, благодаря замешательству немцев и отважным действиям членов Коалиции, британских и военных солдат удалось спасти.

Почему военные оказались на пляже?

В ответ на вторжение Германии в Польшу в 1939 году Британия отправила войска для защиты Франции. После того, как немцы продвинулись в Бельгию и Нидерланды в мае 1940 года, союзники допустили почти смертельную ошибку.

Дюнкерк в цифрах. Спасены: 198 229 британских военных; 139 997 французских военных; 636 кораблей союзников. Захвачены: 262 вражеских самолета.

Французско-немецкая граница почти целиком была укреплена так называемой «линией Мажино», однако ее северный участок защищал лишь Арденский лес. Союзники предполагали, что он был слишком густым и не требовал серьезной защиты, однако войскам Германии удалось проложить дорогу через чащу.

В итоге немцы фактически оказались в тылу у союзников, вынудив их сдвинуться в Бельгию, где они столкнулись с еще большим количеством солдат противника. Единственным вариантом осталось оступление к прибрежному городу Дюнкерк, откуда военных можно было эвакуировать в Англию.

Спасательная операция

Момент, когда большинство военных объединенной армии Британии и Франции оказались окружены немцами, мог стать поворотной точкой всей войны. Тем не менее, по до сих пор неясным причинам, Адольф Гитлер приказал своим войскам остановиться.

Союзники получили дополнительное время. Для эвакуации военных привлекли морские корабли, пассажирские паромы, рыболовные суда, частные яхты и катера. К спасательной операции добровольно присоединилась горстка мирных жителей, которые отправились на помощь в разделяющий Британию и Францию пролив Ла-Манш.

В итоге за девять дней образовавшийся флот, который с воздуха прикрывали британские самолеты, смог вывезти большую часть военных.

Потери союзников: 297 кораблей; 106 самолётов; 108 111 военнослужащих; 2 472 орудия; 84 427 машин; 77 318 тонн боеприпасов.

Военная катастрофа

Фильм Кристофера Нолана стал большим успехом, однако в действительности события в Дюнкерке, по признанию Черчилля, привели к «колоссальной военной катастрофе».

— В результате эвакуаций войны не выигрываются, — сказал Черчилль.

Возможно, это действительно так, однако трудно не признать операцию в Дюнкерке одним из ключевых моментов войны.