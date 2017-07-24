Когда начнется испанская экспансия в белорусский мир моды

Президент группы Inditex Пабло Исла, выступая на прошлой неделе на общем собрании акционеров, официально объявил о сроках открытия в Беларуси магазинов мирового лидера по торговле одеждой.

По его словам, в рамках международной экспансии компании, первые белорусские магазины Zara, Pull&Bear, MassimoDutti, Bershka, Stradivarius, Ouyshoи ZaraHome будут открыты в августе этого года. Из других крупных проектов на внешних рынках был отмечен онлайн-магазин, который откроется в Индии в октябре. В целом, как подытожили акционеры, дела у группы идут превосходно: по итогам первого отчетного квартала (с 1 февраля по 30 апреля этого года) испанский ретейлер получил чистую прибыль в размере 654 млн евро, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщалось, магазины Zara, Pull&Bear, MassimoDutti, Bershka, Stradivarius, Ouyshoи ZaraHome будут открыты в минском торговом центре DanaMall. Уже идет процесс найма персонала.

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