«Что-то как грохнуло!» В доме в центре Минска обрушился балкон

В субботу вечером в доме на Толбухина, 5, с третьего этажа обрушился бетонный пол балкона. Плита упала на балкон соседки этажом ниже. Мы сходили на место происшествия и узнали подробности произошедшего.

В воскресенье утром со второго и третьего этажа балконы сняли. Оба балкона были незастеклены. Ограждения, которые остались от них, поставили во дворе. Окна запечатали. На всех подъездах висят объявления о том, что 24 июля будет проходить обследование ЖЭУ по всему дому.

По словам мужчины, который проживает в квартире на третьем этаже, несколько месяцев назад под ним треснул балкон. После чего он перестал туда выходить и написал жалобу в ЖЭС, но ему ответили, что работы проведут до сентября.

— Я видел, что балкон реально отошел от стены.

А вот соседка Альбина Ефимовна этажом ниже, которая теперь тоже без балкона, больше обеспокоена ситуацией.

— Вчера вечером лежала, слышу, что-то как грохнуло! Соседи позвонили, сфотографировали, все мне показали. Смотрю, на балконе — ужас что! Часов в десять я сегодня шла из церкви, краны уже тут все убирали и снимали балконы. Человек 15 приехало.

Дом 1958 года постройки. В 2009-м здесь делали капитальный ремонт, но балконы не ремонтировали.

— Разве можно так халатно относиться к делу? Ну видно, что их так внизу помалевали побелкой, оно уже все обсыпалось! Пусть проверят, кто этот дом принимал, потому что у нас ничего после капремонта не проверяли!

Альбина Ефимовна говорит, что после капитального ремонта писала жалобы в исполком о том, чтобы сделали ремонт балконов. Но никаких работ так и не провели.