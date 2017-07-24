Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко про БелАЭС: «Надо ликвидировать некоторые узкие места»
«Слышать такое противно». Дмитриев написал Навальному по поводу дебатов со Стрелковым
Когда начнется испанская экспансия в белорусский мир моды
Куда исчезло золото террористов
«Что-то как грохнуло!» В доме в центре Минска обрушился балкон
«Советская Белоруссия» поразилась ценам на экипировку школьника
Пресс-секретаря Трампа обвинили в краже холодильника
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Белоруска, покинувшая пьедестал из-за чужого гимна: «Мою любовь к Родине невозможно выразить словами»
На дорогостоящей «Зенит Арене» во время матча протекла крыша
Студентка сняла вирусный ролик о проблеме ранних браков в Кыргызстане
Минчане занимали очередь с 5 утра, чтобы получить подарки от магазина косметики. Фотофакт
Дмитрий Растаев: «Да здравствуют сиськи! Жыве Беларусь!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вот это разошлись! Что написали украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев
Кого Лукашенко взял с собой в Киев. Фотофакт
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Лукашенко на экспорт: что должно вызвать недоумение у белорусов
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мать пленного россиянина: «Забыть не получится, но выводы сделать надо»
«Дроздов по своей инициативе решил устроить каминг-аут. Но ведущему это даром не нужно было»
Как в Ляховичах на прием к Мясниковичу не пускали местных жителей
«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»
Украинский чиновник объяснил, почему в Беларуси жить хуже, чем в Украине
Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию
Они не были октябрятами и пионерами, строем не ходили, но поголовно оказались сталинистами
«Абсурд— это когда в годовщину убийства Шеремета проходит визит Лукашенко в Украину»
«Мы будем свидетелями пацанской договоренности». Экономист – о визите Лукашенко в Киев
До боли знакомая картинка: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз
«Белорусы заслуживают большего». Что сенатор Маккейн говорил о Беларуси?
Дети Павла Шеремета: «Родиться в этой семье — бесконечное везение»
В Беларуси засекретили выговоры чиновникам
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
«Украина. Она такая»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
24.07.2017
Майя Кохно, TUT.BY
«Что-то как грохнуло!» В доме в центре Минска обрушился балкон

В субботу вечером в доме на Толбухина, 5, с третьего этажа обрушился бетонный пол балкона. Плита упала на балкон соседки этажом ниже. Мы сходили на место происшествия и узнали подробности произошедшего.

В воскресенье утром со второго и третьего этажа балконы сняли. Оба балкона были незастеклены. Ограждения, которые остались от них, поставили во дворе. Окна запечатали. На всех подъездах висят объявления о том, что 24 июля будет проходить обследование ЖЭУ по всему дому.

По словам мужчины, который проживает в квартире на третьем этаже, несколько месяцев назад под ним треснул балкон. После чего он перестал туда выходить и написал жалобу в ЖЭС, но ему ответили, что работы проведут до сентября.

— Я видел, что балкон реально отошел от стены.

А вот соседка Альбина Ефимовна этажом ниже, которая теперь тоже без балкона, больше обеспокоена ситуацией.

— Вчера вечером лежала, слышу, что-то как грохнуло! Соседи позвонили, сфотографировали, все мне показали. Смотрю, на балконе — ужас что! Часов в десять я сегодня шла из церкви, краны уже тут все убирали и снимали балконы. Человек 15 приехало.

Дом 1958 года постройки. В 2009-м здесь делали капитальный ремонт, но балконы не ремонтировали.

— Разве можно так халатно относиться к делу? Ну видно, что их так внизу помалевали побелкой, оно уже все обсыпалось! Пусть проверят, кто этот дом принимал, потому что у нас ничего после капремонта не проверяли!

Альбина Ефимовна говорит, что после капитального ремонта писала жалобы в исполком о том, чтобы сделали ремонт балконов. Но никаких работ так и не провели.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:6)
Главное
Реакция на «украинские» расчеты Семашко: «Это как три арбуза из «Ледникового периода»
Лукашенко на экспорт: что должно вызвать недоумение у белорусов
Белоруска, покинувшая пьедестал из-за чужого гимна: «Мою любовь к Родине невозможно выразить словами»
Поротников: «Не буду удивлен, если истерия вокруг учений в Беларуси инициирована и проплачена самой Россией»
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
«Псіхалагічна было цяжка» — інтэрв’ю з «сэкстрэмісткай», якая агалілася перад Лукашэнкам
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY