Карбалевич: «Белорусское общество созрело для делукашенизации»

Когда активность Макея станет опасной для Лукашенко?

Нынешний глава внешнеполитического ведомства Беларуси немало времени проводит за пределами Беларуси, в том числе и на Западе. Чем вызвана такая активность Владимира Макея и долго ли будет ее терпеть официальный белорусский лидер, особенно в условиях, когда некоторые известные люди не прочь видеть его преемником нынешнего главы государства?

— В функциональные обязанности министра иностранных дел и министерства в целом входит и такая активность во внешнем мире, в том числе и поездки по миру, — отмечает политолог Валерий Карбалевич. — Когда Макея никуда не пускали, и он ездил только на Восток, это было плохо. А теперь Лукашенко и поставил перед министром иностранных дел задачу разморозить отношения с Западом, нормализовать их. И он вполне успешно ее выполняет.

Есть факт, что процесс нормализации отношений с Западом идет и довольно успешно. Белорусский парламент де-факто признали в Европе, в Минске прошла сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Беларусь является председателем Центральной европейской инициативы, в Минск ездят бесконечно делегации из Европы, так что министр справляется.

Кстати, по своим личным качествам Владимир Макей более органично смотрится как министр иностранных дел, чем как глава администрации президента. Он человек с тихим голосом, мягкими манерами, он скорее похож на дипломата, чем на жесткого администратора.

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