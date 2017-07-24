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Экономика
24.07.2017
Салiдарнасць
Реакция на «украинские» расчеты Семашко: «Это как три арбуза из «Ледникового периода»

Вице-премьер готов удвоить оборот с Украиной: только экспорт тракторов может вырасти в несколько раз.

Увеличение товарооборота Беларуси с Украиной в течение двух лет до 8 млрд долларов реально, только экспорт тракторов может вырасти в несколько раз, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ, сообщает TUT.BY.

Он отметил, что только в ходе недавнего визита белорусской делегации во главе с президентом Беларуси в Киев заключены контракты на 68 млн долларов. Основными товарными позициями стали нефтепродукты, нефтехимия (только удобрений предполагается поставить на 30 млн долларов), МАЗы, БелАЗы, тракторы МТЗ (сумма контракта 10 млн долларов).

Семашко подчеркнул, что экономики двух стран во многом взаимодополняемы:

— Украина всегда считалась житницей — она может производить в год 90-95 млн тонн зерна, а производит 38-45 млн тонн, только в прошлом году было около 50 млн), то есть половину от возможного. А без новой техники, в том числе без белорусской, это невозможно.

Вице-премьер отметил, что строительство собственного завода заняло бы около семи лет и стоило бы миллиарды, а переоснастить парк можно гораздо быстрее, тем более с учетом того, что Беларусь субсидирует ставки по кредитам, стимулируя продажи.

Ставки субсидирует и Киев, и страны могут в несколько раз увеличить взаимные поставки. В частности, по словам Семашко, украинский парк тракторов составляет 200 тысяч штук и износ его — около 90%. Для обновления парка требуется по 20 тысяч тракторов в год, а Минск поставляет сейчас по 3-3,5 тысячи.

— В 3-4 раза можно поставки нарастить, — прикинул Семашко. — В Украине работает сегодня семь сборочных производств, и им надо выходить на определенный уровень локализации, чтобы продукция получала бюджетные субсидии.

Еще шесть предприятий — в Беларуси с украинским участием.

«Теоретически звучит неплохо»

Форумчане уже обсуждают планы правительства. Больше склоняясь к тому, что они слишком оптимистичные. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Беларусь готова производить эти 20 тысяч тракторов в год? Или цифры просто из головы взяты? Наше правительство, как часто бывает, много хочет и рисует очень оптимистичные планы, но почему-то выходит как-то наоборот. Парадоксы».

«Ключевые слова «готов», «может». А по факту контрактов всего на 68 млн.»

«Интересно, чем расплачиваться будут друг с другом? Наверняка бартер и взаимозачеты».

«Теоретически звучит неплохо. Посмотрим, что будет практически».

«68 млн. так обнадежили? Что-то мне это напомнило три арбуза из «Ледникового периода», которыми птички собирались прокормиться весь ледниковый период».

«Очередная сказка про серого бычка... Прибыль увеличивайте!»

«Доуправлялись, что теперь только задачи по увеличению поставок в страны третьего мира и страны в военном положении пытаемся решить».

 
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