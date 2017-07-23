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23.07.2017
tjournal.ru
Тюрьмы, превращённые в отели

Разные страны по всему миру всё чаще превращают заброшенные и расформированные тюрьмы в общественные пространства и гостиницы.

Некоторые из них были радикально переделаны, а в других сохранена оригинальная эстетика.

The Liberty Hotel, Бостон, США

Бостонская тюрьма содержала заключённых около 140 лет, прежде чем была превращена в дорогой отель. Внешний вид здания остался почти неизменным, зато внутри оно было полностью переобрудовано. Часть камер превратилась в номера, ещё часть была отдана под бар, ресторан и бутики на первом этаже.

Alcatraz Hotel, Кайзерслаутерн, Германия

Тюрьма в зданиях отеля функционировала с 1867 по 2002 год, позже они были отремонтированы и в настоящее время включают 56 номеров для гостей. Можно остановиться в обычном современном номере или в одной из «комнат-камер» с закрытыми окнами, общими туалетами и включённым в стоимость «тюремным завтраком».

Best Western Premier Hotel Katajanokka, Хельсинки, Финляндия

В здании бывшей тюрьмы в Хельсинки заключённые ожидали суда. Сейчас в отеле сохранены оригинальные кирпичные стены, на которых можно увидеть старые надписи. Номера, оформленные в минималистичном стиле, сделаны из объединённых камер.

Four Seasons Sultanahmet, Стамбул, Турция

Отель расположен в центре города неподалёку от самых популярных достопримечательностей. Тюрьма в нём располагалась в начале 20-го века, и почти сто лет спустя об этом напоминают только сохранившиеся старые деревянные двери, ведущие в вестибюль, и гравюры с именами бывших заключённых на мраморной колонне в холле.

Het Arresthuis Hotel, Рурмонд, Нидерланды

Одно из самых строгих учреждений тюремной системы Нидерландов было открыто в 1862 году. Намного позже его 105 камер были преобразованы в 40 больших комнат.

Ottawa Jail Hostel, Оттава, Канада

За 10 лет своего существования (1962 по 1972 годы) тюрьма в Оттаве заслужила печальную славу из-за бесчеловечного обращения с заключёнными, находившимися в камерах без обогрева и канализации. Часть здания сохранена в своём первоначальном состоянии, а некоторые посетители утверждают, что встречали призраков бывших обитателей камер.

Hostel Celica, Любляна, Словения

Бывшая военная тюрьма была преобразована художниками и архитекторами, но сохранила часть прежней атмосферы благодаря оставленным оригинальным окнам и дверям.

Hotel de la Paix Luang Prabang, Луангпхабанг, Лаос

Бывшая городская тюрьма после ремонта включает в себя 23 просторных люкса с садами и бассейнами. На территории всё ещё можно найти несколько сторожевых вышек.

Jail Hotel, Люцерн, Швейцария

Здание, построенное в 1862 году, оставалось тюрьмой до 1998 года. Путешественник может переночевать в одной из настоящих тюремных камер или в помещении, которое было кабинетом начальника, а теперь превращено в роскошный люкс. В библиотеке отеля хранятся оригинальные книги, которые когда-то читали заключённые.

Karosta Prison hotel, Лиепая, Латвия

Отель в Латвии намеренно сохранил большую часть примет настоящей тюрьмы, включая мебель, посуду и колючую проволоку по периметру.

 
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