Лукашенко на экспорт: что должно вызвать недоумение у белорусов

Визит главы Беларуси в Киев вновь дал возможность увидеть Александра Лукашенко таким, каким он не бывает дома.

В столице Украины Лукашенко посетил мемориал жертвам Голодомора, где возложил символичную композицию.

Фото пресс-службы главы государства

И отметил, что ему было приятно услышать от экскурсовода о дружеских отношениях белорусов и украинцев в те тяжелые времена:

– Когда украинцы смогли вырваться за кордоны, куда они шли? Они шли в «вашу» Беларусь, а белорусы делились последним.

Кто не в курсе: в Украине голод 1932-1933 годов считают геноцидом, в России с этим категорически не согласны и тему голодомора вообще стараются не поднимать.

Кроме того, стоя в Киеве перед почетным караулом Лукашенко воскликнул по-украински «Вітаю воїнів!», передает kp.by.

Здесь кстати будет напомнить, что полтора месяца назад во время визита в Казахстан глава Беларуси передал Нурсултану Назарбаеву Назарбаеву копии документов для мемориального комплекса жертв сталинских репрессий. Там содержатся дела женщин, осужденных в БССР в конце 1930-х годов и этапированных в лагерь на территории Казахстана.

Фото пресс-службы главы государства

– Думаю, они послужат основанием нашей белорусской выставки в музее (на месте бывшего лагеря недалеко от Астаны – С.), – заявил тогда Лукашенко.

Все бы хорошо, но на родине глава Беларуси в отношении преступлений сталинского режима зачастую ведет себя совершенно по-другому. Один красноречивый пример: два года назад Лукашенко сообщил, что ни разу не был в Куропатах.

Казалось бы: давно пора исправить эту непростительную ошибку. Но несмотря на анонсированные планы по созданию мемориального комплекса, этого до сих пор не произошло. И ведь не скажешь, что белорусы не доросли до осознания чудовищных преступлений советских руководителей.

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Поэтому остается только недоумевать наблюдая за тем, как глава государства дает своими действиями высокую оценку самосознанию наших соседей, и не допускает подобного в отношении своего народа.