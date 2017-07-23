«Советская Белоруссия» поразилась ценам на экипировку школьника

Торговля открыла сезон подготовки к школе без лишней шумихи, однако предложение пока явно превышает спрос.

Газета «СБ. Беларуси сегодня», в частности, отмечает:

– В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома подсчитали, во что обойдется полная экипировка школьника: сумма, по сравнению с предыдущим годом, выросла. В отличие от покупательной способности многих родителей. Поэтому марафон «собери ребенка в школу» стоит начать уже сейчас, пока есть возможность без труда найти приемлемый по цене вариант.

Экипировка школьника младших классов

2015 год – от 150 до 580 рублей,

2016 – от 170 до 700 рублей,

2017 – от 175 до 735 рублей.

Экипировка старшеклассника

2015 — от 190 до 700 рублей,

2016 – от 220 до 840 рублей,

2017 — от 230 до 870 рублей.

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