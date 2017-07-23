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23.07.2017
«Рок за Бобров»: фестиваль очередей минус «Ляпис»

Еврорадио опубликовало отчет с фестиваля «Рок за Бобров».

Проблема очередей в туалет была решена гениально, в британском стиле. Там открытые писсуары, в которые выпившие мужчины могут справить малую нужду, стоят прямо посреди барных улиц. На "Роке за Бобров" такие стоечки появились в "туалетном" кластере. Сработало!

Но вот избавить людей от бесконечного стояния на фудкорте под палящим солнцем не получилось, несмотря даже на то, что количество "пивных" точек увеличили раза в три. Озвученная Александром Помидоровым со сцены цифра: 23 тысячи зрителей — похоже, ни капли не преувеличена. При в общем-то недешёвом билете — 35 рублей — цифра фантастическая. Но в итоге, чтобы выпить пива на пивном фестивале, людям приходилось проводить в очередях часы. Тоже без преувеличения.

Вы уж простите, что мы начинаем с натуралистичных подробностей. На самом деле, было круто: погода удалась, музыканты выходили на сцену точно по графику и выкладывались на 100%, а публика живо подхватывала хиты. Но запомнится-то фестиваль именно очередями...

Тянуть дальше нельзя, держите галерею с фотографиями.

Главным противоречием "Рока за Бобров" было выступление на одной сцене панк-рок-группы Brutto, основанной Сергеем Михалком, жившим тогда в фактическом изгнании в Украине, и российской группы "Чайф", участники которой поддерживают действия России в Крыму. Всего две недели назад на акустическом концерте в "Шаблях" Михалок в одном из пространных спичей между песнями назвал "Чайф" говняной группой. Поэтому встречу музыкантов все ожидали с интересом.

Но организаторы фестивался сделали так, чтобы "Чайф" и Brutto не встретились: в лайн-апе их разделили две группы и два с половиной часа. Пообщаться с Сергеем на тему "Чайфа" у Еврорадио не получилось — он к журналистам не вышел.

Хедлайнеры "Рока за Бобров" — Brutto — выступили с самым долгим сетом — 1 час 20 минут.

Программа "Double Hot" оказалась не совсем "дабл": в ней нет ни одной песни "ляписов", которой бы ранее не исполняли Brutto. "Капитал", "Манифест", "Матрёшка", "Рамонкі" — всё это перекочевало в репертуар группы Сергея Михалка гораздо раньше, чем к названию "Brutto" (вероятно, в маркетинговых целях) добавили "&Lyapis". В общем, "трубы были", как и обещали афиши.

 
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