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23.07.2017
Салiдарнасць
Белоруска, покинувшая пьедестал из-за чужого гимна: «Мою любовь к Родине невозможно выразить словами»

Легкоатлетка Виолетта Скворцова, покинувшая пьедестал во время награждения на юниорском чемпионате Европы из-за перепутанного гимна, объяснила свой поступок.

В сети появилось видео демарша белоруски во время церемонии награждения призеров соревнований в тройном прыжке. 

Оргкомитет принес извинения в связи со случившимся. В субботу состоялось повторное награждение в данной дисциплине.

Сайт Белорусской федерации легкой атлетики приводит комментарий Виолетты Скворцовой:

– Чувство патриотизма охватило меня очень сильно. Я пропела гимн. Мне было приятно, что в этот раз он все-таки прозвучал. Вчера же, когда эмоции мои еще не утихли, для меня было неожиданно услышать то, что услышала. В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов – это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны.

Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в том момент, мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась. Я очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны.

Я считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью. Я бы хотела пожелать спортсменам, моим ровесникам и всем-всем любить свою страну, уважать то место, где мы родились, чтите историю!

Эту победу, во-первых, я бы хотела посвятить своей маме, которая всегда поддерживает меня. И, конечно, тренеру – Владимиру Владимировичу Шагуну, так как это наша совместная работа. Считаю, что все мои заслуги в равной степени и его.

 
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