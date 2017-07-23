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23.07.2017
Венедиктов: «Мы ведем себя по отношению к Польше абсолютно безобразно»

Алексей Венедиктов высказался на «Эхе Москвы» о демонтаже советских памятников в Польше.

– Следующая тема, которую меня спрашивали, это тема про поляков. Послушайте, значит, я посмотрел этот закон. Этот закон подразумевает демонтаж. Какая там была история? Все надо помещать в контекст.

История заключалась в том, что до сих пор решение о демонтаже не памятников на надгробиях и не кладбищ, а просто мемориальных памятников и досок, вот просто – это все решения муниципалитетов, городов, грубо говоря. И во многих городах многие мэры, пытаясь демонтировать тот или иной памятник, связанный с Красной армией, они сталкивались с тем, что население против. По разным причинам. Если мне не изменяет память, речь идет приблизительно о ста памятниках, то есть, ста досок, памятников и так далее, и около десяти наименований улиц, связанных с Красной армией.

И несколько мэров – я посмотрел – это все в 2015 году началось, такое массовое – и мэры говорят, что население не хочет. Мы их спрашиваем, мы хотим – население не хочет. Раз население этих городов не хочет, мы это делать не будем.

И тогда новая партия, которая пришла к власти в Польше, это партия Качиньских, погибшего Качиньского и его брата Ярослава, и президент Дуда, принадлежавший к той же партии, они решили принять, как бы сказали федеральный, на самом деле общепольский закон о демонтаже памятников, связанных с коммунистическими и тоталитарными режимами, исключающие надгробия и так далее. Потому что, если мне не изменяет память, если говорить о надгробиях, то сейчас в Польше 573 места, где похоронено свыше 500 тысяч – свыше полумиллиона – советских солдат, погибших в 1944-1945 году.

Это не касается этого. Это касается истории, которая длится с памятником Черняховскому, который, как вы знаете, был демонтирован с объяснением того, что… кстати, к сожалению, это правда. В архиве нашлись документы, когда генерал Иван Черняховский – и это правда – пригласил на встречу руководителей Армии Крайовой, затем они были захвачены и расстреляны. Это правда.

С моей точки зрения, война с памятниками – вообще дело бесперспективное. Конечно, это дело польского государства, польских муниципалитетов и польских граждан. Мне это неприятно, и это дело бесперспективное. Однако я понимаю, почему они это делают. Не потому, что 1944-1945 год, и даже не потому что Красная армия, освободив их от гитлеровцев, привела советский режим, а потому что мы сейчас ведем себя по отношению к Польше, начиная с 2014 года, абсолютно безобразно.

Что вытворяют наши депутаты, которые являются властью? Посмотрите. Посмотрите пляски опять вокруг Катыни. Посмотрите, где погибли не только польские офицеры в 1940 году, расстрелянные НКВД – это Путин признал уже, да? А погиб и польский президент, и мы до сих пор не возвращаем самолет, например – обломки, конечно. Мы все ведем следствие, понимаете? Они это воспринимают как оскорбление. Я их не оправдываю нисколько, потому что ответ несимметричный, но при этом, к сожалению, нам придется так жить. Если мы чего-то делаем – нам чего-то делают; если нам чего-то делают – мы чего-то делаем. Это очень обидная история.

Действовала замечательная комиссия 4 года еще тому назад польско-российская, историки, которые сидели и разбирали все болезненные вопросы российско-польской истории. Где она теперь? Ее возглавлял ректор МГИМО Анатолий Торкунов, и я что-то не слышал о заседании этой комиссии ни от Чубарьяна, ни от Торкунова, с нашей стороны.

Да, к власти в Польше пришла правая партия, которая, можно сказать, что в этом смысле она ведет абсолютно такую закрытую политику по отношению к нам, это правда. А мы давим 75 тонн польских яблок. Ну, ребята, это все будет вот так. И как кто-то сказал из поляков: а что, собственно говоря, а где памятники полякам 1612 года? А где памятники польскому корпусу, который был в войсках Наполеона в 1812 году? Вы же их не ставите, почему мы должны это терпеть? Тяжелая история.

Можно снести, как мне тут пишут, польские постройки в Катыни. И тогда возникнет вопрос о памятниках на кладбищах советским воинам. Вот, собственно говоря, вот это умение – можно все. Сила есть – ума не надо. Это нам очень много демонстрируют в последнее время наши власти, и не только Дума, но, к сожалению, Министерство иностранных дел.

Венедиктов: «Я помню время, когда в Кремле Лукашенко называли колхозником, и он об этом знал»

 
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