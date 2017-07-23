Поротников: «Не буду удивлен, если истерия вокруг учений в Беларуси инициирована и проплачена самой Россией»

Руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал газете «Свободные новости плюс» информационную шумиху вокруг белорусско-российских учений «Запад-2017».

Фото с сайта sn-plus.com

— Одни считают, что российские войска отсюда не уйдут. Другие говорят, что Беларусь станет «гибридным плацдармом» для нападения на Украину. Недавно по поводу высказываний на эту тему в наш МИД даже вызывали нового украинского посла. А как думаете вы?

— Я считаю, что ситуация вокруг «Запада-2017» все более приобретает характер истерии. И я не буду удивлен, если выяснится, что эта истерия в соседних странах инициирована и проплачена Россией. Цель предельно прозрачна: показать, что Беларусь имеет весьма туманные перспективы как государство, что Москва тут может сделать все, что захочет, как захочет и когда захочет. А потому ЕС и США просто не о чем говорить с Минском. О Беларуси Запад должен говорить с Кремлем.

Кроме того, надо понимать, что новая «холодная война» имеет своих бенефициаров: это ВПК, ряд политических элит, генералитет. Они заинтересованы в сохранении напряженности в Восточной Европе с целью получения доступа к общественным финансам для своих целей. Причем эти люди есть и в России, и в Украине, и на Западе. И «Запад-2017» — лишь локальный эпизод более масштабной картины. К сожалению, такая ситуация, по моему мнению, сохранится ближайшие лет 15—20.

Что касается непосредственно «Запада-2017», то я ожидаю информационных и политических провокаций против Беларуси, но военной угрозы в настоящее время нет. Не существует ни единого признака подготовки Россией военного вторжения в Беларусь либо силовых провокаций против нашей страны.

И есть большие сомнения, что в сегодняшней ситуации Россия имеет необходимые ресурсы для этого. Официальный Минск для Кремля сложный партнер. Но при этом очень понятный в своих желаниях — белорусское руководство хочет денег, хочет, чтобы никто не вмешивался во внутриполитические процессы в Беларуси.

Россия упустила момент для достижения военного успеха в Украине. Сейчас любые попытки продвижения будут оплачены такой ценой, что это приведет к жесткому внутриполитическому кризису в самой России. РФ &mda