На дорогостоящей «Зенит Арене» во время матча протекла крыша
На стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, где 22 июля, проходил матч между местным «Зенитом» и казанским «Рубином», протекла крыша, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ливень пошёл - крыша стадиона "Санкт-Петербург" протекла. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/2Q4GSIDNiG— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 июля 2017 г.
Напомним, стадион строился около 10 лет и стал символом коррупции в России.
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