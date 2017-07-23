На дорогостоящей «Зенит Арене» во время матча протекла крыша

На стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, где 22 июля, проходил матч между местным «Зенитом» и казанским «Рубином», протекла крыша, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, стадион строился около 10 лет и стал символом коррупции в России.

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