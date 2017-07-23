Студентка сняла вирусный ролик о проблеме ранних браков в Кыргызстане

В середине июля в соцсетях стало распространяться видео с киргизкой, которая танцует в халате и с веником на фоне юрты под хит 70-х годов «Stayin' Alive», а также поет в импровизированный микрофон из куска вяленого мяса.

На кыргызских и казахских сайтах ролик публиковали с подписями «Келинка танцует как Бейонсе» (в переводе с киргизского «келин» — невестка).

Публикация от Сайкал Жумалиева (@sandrabrave_) Июл 5 2017 в 12:48 PDT

Автор видео — 21-летняя Сайкал Жумалиева из Бишкека. Она учится на режиссера в Киргизско-Турецком университете «Манас» и преподает танцы. При этом, по словам девушки, она испытывает постоянное давление со стороны родителей, которые просят ее вернуться в родное село и выйти замуж.

«Когда меня достают расспросами о замужестве, в голове происходит примерно это», — так описывает свое видео Жумалиева. В публикации от 16 июля она подробнее объяснила свою позицию: «Мне всего 21, но для нашего общества мне УЖЕ 21. По мнению наших людей, меня давно пора выдать замуж, иначе годика через два останусь старой девой».

По мнению Сайкал Жумалиевой, жизнь девушек-подростков, которых насильственно выдали замуж, похожа на круглосуточную работу.

«Закончив одно дело, они сразу начинают другое, — рассказала Жумалиева „Би-би-си“. — Если родители парня нашли приличную семью, то они договариваются с родителями [девушки], и у молодых никто не спрашивает мнения». Девушка считает, что молодые люди должны сами решать, жениться им или нет. Однако, как сказала автор видео в комментарии «Медузе», на ее взгляд, не все поняли посыл ее видео, а проблему не решить за один день. «Общество должно прийти к этому. Есть закон об уголовной ответственности за кражу невест, но существует такое явление как „эл эмне дейт“(„что скажут люди“). Девушек торопят замуж, потому что в нашем менталитете чем раньше — тем лучше», — объяснила Жумалиева.

Согласно статистике, 13% кыргызских женщин вышли замуж до 18 лет, в том числе 0,5% — не достигнув 15 лет. Большинство браков с несовершеннолетними совершаются насильственно: решение принимают родители, в некоторых случаях девушку просто крадут из семьи.

По данным общественных организаций, девушка, вступившая в брак несовершеннолетней, становится особенно уязвимой: у нее нет возможности получить образование и профессию, реализовать себя и самостоятельно зарабатывать деньги. Ранние браки не регистрируются официально, а значит, если супруги разведутся, женщина не сможет потребовать алименты и раздел имущества.