Минчане занимали очередь с 5 утра, чтобы получить подарки от магазина косметики. Фотофакт
В субботу в 10 утра в Galleria Minsk открылся бутик американской косметики NYX. Хозяева магазина обещали первым сотням покупателей косметичку, базу под тени, палетку коричневых теней и помаду, сообщает CityDog.by.
Судя по комментариям в Instagram, очередь из сотен людей к Galleria Minsk стала выстраиваться рано-рано утром.
Под своей фотографией Vika.Drozdik написала: «И это 7:30 утра, некоторые с 5 стоят, ужас. Это треш, ребята. Я не смогла, я не выстояла».
А тем, кому повезло и кому хватило сил, получили-таки подарки.
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