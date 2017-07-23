Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»

И это действительно впечатляет.

Инга, которая с супругом уже больше 10 лет живет и работает в США, в июле навестила семью в Минске. Впечатленная ценами в белорусских магазинах, а также изрядно потратившись (в основном, как раз-таки на еду), она вернулась в Калифорнию, где, по просьбе «Салiдарнасцi», сфотографировала бесплатные продукты, которые можно заполучить, если включить «тариф экономный».

Продукты питания может получить в местных церквях любой желающий, который считает себя нуждающимся. Причем, твое вероисповедание и статус не имеют значения. Инга живет в Сан-Диего, и в ее районе 32 церкви (список всех адресов выдают в любой из них). Можно приезжать за бесплатными продуктами раз в месяц, можно – каждую неделю, а если совсем не справляешься – объезжай хоть все.

– Чаще всего надо заполнить анкету: ФИО, адрес, количество человек в семье. Иногда просят указать этническую принадлежность. Информация – не проверяется, – делится Инга.

Очередь возле «Food bank» при церкви собирается около 8 утра

Раздавать продукты начинают в 9.00

Так выглядит набор продуктов после посещения двух «банков еды» при церквях. Здесь 2 коробки смеси для выпечки пирогов и кексов, пачка овсяной каши (1 кг 360 г), коробка хлопьев, большая папайя, бананы, упаковка груш, картофель, 2 упаковки сока (апельсин, виноград), 5 разновидностей макарон, рис, хлеб, консервы, печенье, 4 упаковки сосисок, 4 упаковки фарша (говядина, индейка), упаковка тертого сыра (около 2 кг).

– Кто-то за продуктами приходит пешком, но чаще – приезжают на машине. Всем выдается плюс-минус один объем продуктов на руки. Хотя, если у тебя большая семья, можно получить больше, – уточняет Инга, подытоживая, что теперь в течение месяца можно ходить в магазин только «по мелочам».