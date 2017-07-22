Главный пограничник Украины, потерявший сознание на встрече с Лукашенко, все еще в реанимации

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко все еще находится в реанимации после потери сознания во время встречи президента Петра Порошенко с Александром Лукашенко.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. Он рассказал, что Назаренко провел ночь под наблюдением врачей, его состояние стабильное и все жизненные показатели в норме. В ГПС Украины надеются, что их руководитель вскоре сможет вернуться к своим обязанностям.

Инцидент произошел вчера, 21 июля, в Администрации президента Украины. Назаренко потерял сознание и рухнул на пол как раз во время речи Лукашенко.