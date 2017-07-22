Моника Беллуччи предстала в «мальчиковом» образе для съемок в глянцевом журнале

52-летняя Моника Беллуччи продолжает доказывать, что возраст не помеха, если душа требует перемен.

На странице итальянской актрисы в Instagram появилась новая фотография со съемок для глянцевого журнала Numero. Моника предстала с короткой стрижкой. Этот образ оказался неожиданным для многих ее поклонников, которые, тем не менее, отметили, что восхищаются знаменитостью.

«Мальчиковый образ для Numero», – лаконично подписала кадр звезда.

Для этой фотосессии Беллуччи надела брючный костюм, который подчеркивает строгость образа, хотя, по мнению пользователей сети, актриса все равно выглядит женственно и сексуально. Пока никаких других снимков с участием итальянской дивы не представлено, но довольно скоро поклонники знаменитости познакомятся и с другими кадрами с необычной съемки.

К слову, за последние полгода Моника успела посотрудничать со многими крупными изданиями. В феврале актриса появилась на обложке итальянского GQ в откровенном образе, а в начале апреля примерила на себя несколько ультрамодных нарядов для бразильского Caderno Ela – Jornal O Globo. Съемка проходила на крыше знаменитого торгового центра Galeries Lafayette в Париже.

Моника Беллуччи для GQ Italia

Моника Беллуччи для Caderno Ela – Jornal O Globo

В конце того же месяца актриса обнажилась для Vanity Fair и рассказала, как относится к возрастным изменениям. По мнению звезды, самое важное – принимать себя со всеми недостатками и достойно относится ко всем переменам.

— Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст — это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше, — рассказала в интервью Моника.

Фото GettyImages.ru/Instagram