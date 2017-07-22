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22.07.2017
Киевский суд освободил активистку Femen под подписку о невыезде

«Я не вижу в своих действиях хулиганство. Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию», — заявила активистка Femen.

Печерский районный суд Киева освободил Анжелину Диаш, которая обнажилась во время совместного заявления Порошенко и Лукашенко, под подписку о невыезде, передает Радыё Свабода.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство обвинения

«Личность совершила уголовное правонарушение, есть соответствующие доказательства. Поскольку есть риски, что она может уклоняться от следствия, просим выбрать для нее такую меру пресечения, как личные обязательства», — заявил прокурор.

Между тем адвокат просил суд освободить Анжелину Диаш без условий, поскольку ее действия следует расценивать как политический протест, а не хулиганство.

«Нет никаких доказательств того, что она будет уклоняться от следствия. Она будет принимать участие во всех действиях, чтобы доказать свою невиновность », — подчеркнул адвокат Ярослав Яценко.

Тем не менее судья обязал девушку сдать паспорт.

Диаш заявила, что считает решение несправедливым, что шокирована, но будет выполнять.

 «Я не вижу в своих действиях хулиганство. Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию», — заявила активистка Femen.

На судебном заседании Анжелина Диаш сообщила, что имеет специальность преподаватель английского языка, но сейчас не работает.

Ранее стало известно, что активистке Femen вручили уведомление о подозрении. Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК – хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет. Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке.

 
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