Мать пленного россиянина: «Забыть не получится, но выводы сделать надо»

Мать задержанного военнослужащего Агеева, который воевал на стороне ЛНР, встретилась с сыном.

Светлана Агеева посетила его в СИЗО в Старобельске. О том, как прошла эта встреча, рассказал сопровождавший ее в поездке спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин.

«Рано утром мы со Светланой Агеевой приехали на поезде в Харьков, оттуда сразу в Старобельск на машине. Здесь в СИЗО содержится ефрейтор Виктор Агеев.

Мы зашли внутрь, здесь все было по правилам. Светлана Викторовна написала заявление на свидание, после чего встреча состоялась. Сначала мама увидела сына при журналистах, вместе со мной тут присутствуют коллеги из иностранных изданий, а сейчас Светлана Агеева разговаривает с Виктором наедине. То есть обещания были выполнены.

Мама передала сыну посылку, в ней конфеты и вещи.

Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает. Встреча с мамой для него оказалась почти сюрпризом, он только сегодня узнал, что мама приехала к нему. Четыре месяца они не виделись.

Он поблагодарил нас, «Новую газету», что мы добрались и привезли маму. Вообще это были самые общие слова, но, понятно, в какой ситуации он сейчас находится. Видно, как важна была ему эта встреча.

Я узнал, что никто из российских представителей за этот уже почти месяц, который Виктор находится под стражей, к нему не приходил. Даже российский консул. Хотя в Харькове есть Генеральное российское консульство.

И также все помнят обращение матери через «Новую газету» к российскому руководству — президенту, министру обороны, к МИДу — с просьбой о помощи.

Сейчас я уже могу сказать кто помогал организовать эту встречу. Это администрация президента Украины Петра Порошенко и это Служба безопасности Украины. Мама Агеева уже высказала им слова благодарности за это.

Еще Агеева беспокоилась, что на территории Украины она столкнется с агрессией. Мама ефрейтора читала комментарии в соцсетях, переживала. Несмотря на то, что сын ее сейчас обвиняется в серьезных преступлениях, к матери тут относятся спокойно, ей содействуют и идут навстречу».

«Кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в Донбассе?»