Как пожарные в Минске устроили конно-бочечный ход. Фоторепортаж с парада
По Минску прошел парад МЧС ко Дню пожарной службы.
На проспект Независимости пожарные вывезли свою уникальную технику. В колонне люди могли увидеть не только современные, но и раритетные образцы 1938 и 1948 годов, а также конно-бочечный ход, как в XIX—XX веках.
Как в этот день развлекались минчане и что необычного увидели — запечатлел TUT.BY.
После шествия в парке Горького были продемонстрированы показательные спасательные операции тонущего и горящего человека. «Пострадавших», конечно, оперативно спасли.
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