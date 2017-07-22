Как пожарные в Минске устроили конно-бочечный ход. Фоторепортаж с парада

По Минску прошел парад МЧС ко Дню пожарной службы.

На проспект Независимости пожарные вывезли свою уникальную технику. В колонне люди могли увидеть не только современные, но и раритетные образцы 1938 и 1948 годов, а также конно-бочечный ход, как в XIX—XX веках.

Как в этот день развлекались минчане и что необычного увидели — запечатлел TUT.BY.

После шествия в парке Горького были продемонстрированы показательные спасательные операции тонущего и горящего человека. «Пострадавших», конечно, оперативно спасли.