Искусство читать по губам: как Трамп и Путин тайно встретились у всех на виду

Правила сдачи по-Вашингтонски – новые козыри в колоде скандала о связях с Россией. Как дачный вопрос портит американо-российские отношения. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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