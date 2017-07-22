Искусство читать по губам: как Трамп и Путин тайно встретились у всех на виду

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Правила сдачи по-Вашингтонски – новые козыри в колоде скандала о связях с Россией. Как дачный вопрос портит американо-российские отношения.  Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время». 

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

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