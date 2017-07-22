Вот это разошлись! Что написали украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев

Визит главы Беларуси не остался незамеченным. СМИ активно обсуждали не только оголение активистки Femen, но и политические и экономические итоги встречи двух президентов. В этой связи очень любопытно, какие выводы сделали российские и украинские СМИ.

Картинка получилась прямо противоположная. Если украинцы все больше сомневались в искренности намерений Лукашенко и призывали не доверять его обещаниям, то россияне восприняли этот визит, как некое предательство.

«Нашел братьев»

Газета.ру в субботу вышла с заголовком «Лукашенко нашел братьев на Украине».

В статье подробно описывается, какие экономические вопросы обсуждали президенты. Однако не обошлось без подколок по поводу политических взглядов Александра Лукашенко.

«Конечно, этот визит не мог обойтись без «идеологической составляющей». Ведь Минск и Киев демонстрируют две противоположные идеологии развития. Киев — по крайней мере, на словах — ориентирован на европейские ценности и сближение с ЕС, а вектор интересов Минска направлен на интеграцию постсоветских стран, развитие отношений с Россией и Китаем. Между тем в Киеве Лукашенко в полной мере показал свой талант говорить и делать то, что от него хотят окружающие», — пишет издание.

Не смогло удержать от подколок в адрес Лукашенко и грустно известное агентство «Регнум». Главная статья на первой полосе вышла с заголовком «Лукашенко грудью встал на защиту Киева от «агрессии». В материала автор упирает на заверения Лукашенко «гостеприимных хозяев в том, что никакая агрессия со стороны братской Беларуси Украине не грозит, и грозить не будет».

«О том, означают ли эти гарантии, что агрессии не будет, потому что ее никто не готовит, или же потому, что сам «Бацька» и белорусский народ ее не допустят, высокий гость умолчал. Предоставив возможность всем желающем расставлять точки над «і» по данному вопросу по их собственному усмотрению», — пишет издание.

«Не тот человек, на которого следует полагаться»

Что же касается украинских СМИ, то тут ситуация вышла прямо противоположная.

«Понимая ситуацию, в которой сейчас находится Минск в отношениях с Кремлем, ожидать однозначной поддержки и гарантий со стороны белорусского президента не стоит», — пишет «Украинская правда».

Со своей стороны, Газета.ua отмечает, что это был «очень странный визит» и задается вопросом «зачем пригласили Лукашенко?»

«Очевидно, многие в Украине хорошо помнят массовые протесты населения Беларуси в марте этого года и жесткую реакцию на них тамошней власти. Поэтому, на Печерских холмах не могли не понимать, что официальный визит президента Республики Беларусь однозначно повлечет, мягко говоря, крайне негативную реакцию значительной части украинского общества», — пишет Олег Белоколос.

О брутальном разгоне в Минске напоминает и УНІАН. В статье «Дружба України з Білоруссю — замок на піску» отмечается, что любые договоренности с Минском не имеют никакого смысла, поскольку политика Лукашенко слишком сильно зависит от Путина.

«Во-первых, учитывая историю белорусско-украинских отношений, можно сделать вывод, что Лукашенко — не тот человек, на которого следует полагаться. Во-вторых, поскольку никто не знает, какова инфильтрация российских спецслужб в органы государственной безопасности и вооруженные силы Беларуси», — предупреждает автор статьи Олександр Хара.

И заключает:

«Беларусь не является миролюбивой страной, с которой можно о чем-то договариваться и строить отношения. Украина сейчас заигрывается и строит «замок на песке», но все рассыплется, только Путину захочется чего-то большего от Беларуси.

Кого Лукашенко взял с собой в Киев. Фотофакт