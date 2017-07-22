«Сейчас омоновцы начнут на гуляниях через рамки сиськи рассматривать»

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Лукашенко уже не зря съездил», — иронизируют пользователи сети.

Активистке Femen Анджелине Диаш, которая обнажила грудь в пятницу во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко, вручили уведомление о подозрении.

В тексте подозрения, оказавшийся в распоряжении «Украинской правды», говорится, что Диаш 21 июля около 10:00 утра, используя удостоверение журналиста изданий «Деловая столица» и «Власть денег», попала в зал Государственных мероприятий в здании Администрации президента.

«В дальнейшем, Диаш Де Кинташ Анджелину Санджала, имея преступный умысел на осуществление ранее запланированных ею хулиганских действий, находясь в зале Государственных мероприятий, расположенном в здании Администрации президента Украины и дождавшись начала церемонии подписания международных документов между президентом Украины и президентом Республики Беларусь, примерно в 14 часов 30 минут, действуя умышленно, вполне осознавая, что ее противоправные действия будут освещены в СМИ, из хулиганских побуждений, пренебрегая правилами морали и поведения в обществе, из соображений явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью, подняв футболку, в которую была одета, таким образом обнажив свою грудь и начала выкрикивать лозунги «Живи Беларусь» и бегать по залу», — говорится в тексте подозрения.

Там отмечается, что консультант-эксперт Управления государственной охраны Ходаков А.С., выполняя свои служебные обязанности, начал останавливать Диаш, однако последняя, ​​оказывая физическое сопротивление, нанесла руками несколько ударов в область туловища Ходакова.

Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК – хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке. По данным адвоката, в субботу в Печерском суде могут избрать меру пресечения. Подделка удостоверения, по которому она попала на встречу президентов, также может иметь юридические последствия.

«Можно попросить еще раз пробежаться»

Байнет активно обсуждает новость об акции и возможных последствиях для девушки.

«В Киеве пожурят и отпустят», — предполагают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Грозит не значит дадут! Отделается штрафом! Кто знает, может, увидим её рядом с АГЛ на следующем славянском шабаше в Витебске!))»

«За голый зад на «Евровидении» штраф 300 долларов, а здесь можно попросить еще раз пробежаться».

«В РБ бы зеленкой полили, в лес завезли и гуляй дальше...»

Некоторые читатели не одобрили акцию Femen:

«У меня подобное поведение девушек вызывает отвращение... Выставила своё тело напоказ».

Однако многие акцию оценили:

«Зачет девушке) Молодчина... Мне кажется, это было истерическое веселье, связанное с внутренним страхом и переживаниями»

«Лукашенко уже не зря съездил, хоть на си***и посмотрел».

«Ну и молодец -- тему раскрыла, людей развлекла».

«Хоть и повеселился, но и спужался видать))) Эдак она на сиськах могла и правду похлеще написать, а все сиськи не перепроверить... Хотя, может сейчас и начнут на гуляниях через рамки амапавцы сиськи рассматривать».