Белоруска покинула пьедестал во время награждения на юниорском ЧЕ, когда ей включили не тот гимн

Ее наградят повторно.

Скандал произошел во время торжественной церемонии вручения наград призерам соревнований в тройном прыжке у девушек на юниорском чемпионате Европы (U-20) по легкой атлетике в итальянском Гроссето.

Как сообщает официальный сайт БФЛА, первое место в этом виде программы заняла белорусская спортсменка Виолетта Скворцова.

Однако полностью насладиться своей победой девушке не удалось. Во время церемонии награждения спортсменки из-за технической ошибки в честь новой чемпионки заиграл гимн другой страны. При первых же его звуках Скворцова без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации.

Санкций не последовало. Организаторы поняли серьезность своей промашки и, предваряя уже подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно. Извинения были приняты, спортсменкам сегодня заново вручат награды.