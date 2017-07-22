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Спорт
22.07.2017
Салiдарнасць
Белоруска покинула пьедестал во время награждения на юниорском ЧЕ, когда ей включили не тот гимн

Ее наградят повторно.

Скандал произошел во время торжественной церемонии вручения наград призерам соревнований в тройном прыжке у девушек на юниорском чемпионате Европы (U-20) по легкой атлетике в итальянском Гроссето.

Как сообщает официальный сайт БФЛА, первое место в этом виде программы заняла белорусская спортсменка Виолетта Скворцова.

Однако полностью насладиться своей победой девушке не удалось. Во время церемонии награждения спортсменки из-за технической ошибки в честь новой чемпионки заиграл гимн другой страны. При первых же его звуках Скворцова без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации.

Санкций не последовало. Организаторы поняли серьезность своей промашки и, предваряя уже подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно. Извинения были приняты, спортсменкам сегодня заново вручат награды.

 
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