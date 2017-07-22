Министр труда рассказала, сколько белорусов получают более 1000 рублей

И как можно достичь этого показателя по всей стране.

Об этом Ирина Костевич поведала 22 июля во время рабочей поездки в Гродненскую область.

По словам министра труда и соцзащиты, рост заработной платы жестко увязан с производительностью труда, ее необходимо действительно заработать.

— Среди средних и крупных предприятий 444 тыс. рабочих мест имеют зарплату свыше Br1 тыс. Все облисполкомы подготовили и отработали графики по продвижению по этому показателю. Но мы должны понимать, что задача поставлена в целом по стране, — отметила Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

В бюджетной сфере достичь показателя можно наращиванием внебюджетной составляющей там, где это возможно, а также процессами оптимизации, считает министр.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поставил план довести среднюю заработную плату по стране в 1 тысячу рублей. Министр труда назвала задачу посильной. Примечательно, что последние два года средняя заработная плата по стране действительно растет, вот только реальные доходы населения весь этот период сокращаются.

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