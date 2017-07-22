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22.07.2017
Марина Светлова
Кого Лукашенко взял с собой в Киев. Фотофакт

И видел ли Коля топлесс?

Глядя на фото с переговоров, возникает масса вопросов по поводу состава белорусской делегации в Украине.

Среди присутствующих, помимо вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и главы МИД Беларуси Владимира Макея, можно было наблюдать и других высокопоставленных чиновников. Оказалось, что с собой в Киев Лукашенко взял также министра промышленности Беларуси Виталия Вовка, министра культуры Беларуси Бориса Светлова (того самого, которому в его отсутствие в Беларуси влепили выговор) и министра информации Беларуси Лилию Ананич.

Отдельного внимания заслуживает и присутствие на переговорах министра МВД Игоря Шуневича. Интересно, не он ли стал причиной обморока главы Госпогранслужбы Украины в свете недавней удивительной истории с прорывом автомобиля через белорусско-украинскую границу в марте этого года?

«История про женскую грудь у Коли будет гораздо интереснее, чем у одноклассников»

Впрочем, многих волновал другой вопрос. Взял ли Александра Лукашенко с собой в поездку своего сына Колю? На официальных фотографиях с этой встречи мальчик замечен не был. Однако украинским журналистам удалось выяснить, что Коля все-таки в Киеве был.

Как сообщает УНН, во время официального визита Лукашенко в Киев, его сын прогулялся по киевским бутикам.

А вот видел ли мальчик топлесс в исполнении активистки Femen, остается только гадать.

«Уникальная ситуация конечно. Вполне может быть, что мальчик Коля впервые увидел женскую грудь самым необычным в мире образом, совершенно добровольно и без каких-либо стеснений со стороны девушки, да ещё и с надписью «Жыве Беларусь!». И, хотя я не одобряю подобных акций, надо признать, его история про женскую грудь будет гораздо интереснее, чем у одноклассников ))», — написал лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, это всего лишь предположение.

 
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