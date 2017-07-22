Жарко и грозы. Погода на выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидрометцентра, в субботу, 22 июля, ожидается облачно с прояснениями. По юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +20.. +26°С.

В Минске дождей не ожидается. Максимальная температура воздуха +21.. +23°С.

23 июля преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +21..+28°С.

24 июля днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по юго-западу до +19°С; максимальная днем +22..+29°С.